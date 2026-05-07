Vânătoare de comori pe insula lui Robinson Crusoe din Chile. Se caută o comoară în valoare de zeci de miliarde de dolari

Curtea Supremă din Santiago, Chile, l-a autorizat pe antreprenorul olandez Bernard Keiser, în vârstă de 76 de ani, să reia căutările unei presupuse comori din secolul al XVIII-lea, estimată la o valoare cuprinsă între 20 și 40 de miliarde de dolari, pe o insulă din arhipelagul Juan Fernández, relatează Ansa.

Insula este numită după marinarul Alexander Selkirk, care a trăit acolo în izolare timp de peste patru ani, inspirând celebrul roman "Robinson Crusoe".

Hotărârea a confirmat cele mai recente decizii ale instanțelor de mediu care au anulat interdicția impusă de Corporación Nacional Forestal (Conaf), care în 2019 respinsese cererea pentru un nou transport. Acum însă, vânătoarea poate începe în sfârşit, pentru că, datorită acestei rezoluții, Keiser este autorizat să reia săpăturile odată ce autoritățile vor emite permisul corespunzător, până în iunie.

Omul de afaceri olandez caută pradă pe insulă de peste trei decenii și a întreprins deja cel puțin 17 expediții, investind până acum peste cinci milioane de dolari din averea sa personală. Legenda susţine că această comoară s-ar afla în zona Puerto Inglés, unde, conform diferitelor versiuni istorice, au fost îngropate aproximativ o mie de butoaie care conțineau monede de aur și argint, bijuterii și pietre prețioase din Veracruz, Mexic. Se pare că încărcătura a fost ascunsă în 1714 de căpitanul spaniol Juan Ubilla de Echeverría, la bordul navei „Nuestra Señora del Monte Carmelo”, și ulterior a fost reîngropată în 1760 de navigatorul britanic Cornelius Webb.

Până în prezent, povestea, care are o bază reală, a inspirat mii de cărți și filme. Dar întreaga afacere are și implicații economice și juridice profunde: conform legislației chiliene, dacă această comoară ar fi găsită, 75% ar merge la stat, iar 25% la Keiser și asociații săi. În plus, vânătoarea este supusă unor condiții dure de mediu, deoarece insula face parte dintr-un parc național. Săpăturile trebuie efectuate fără utilaje grele, folosind muncă manuală și pentru o perioadă maximă de șase luni.

Însă se pare că nu doar legendele, ci și știința îl ajută pe căutătorul de comori, în 2025, Keiser a primit studii geofizice care au relevat o concentrație semnificativă de metal în zona unde intenționează să înceapă noi săpături începând cu luna octombrie.