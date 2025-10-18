Vera s-a dus în Thailanda ca să fie top model. Apoi familia ei a primit un mesaj teribil: „Am incinerat-o”

Vera ar fi ucisă și vândută pentru organe după ce a fost atrasă într-o capcană a traficanților sub pretextul unui job de modelling.FOTO: Profimedia Images

O tânără din Belarus ar fi ucisă și vândută pentru organe după ce a fost atrasă într-o capcană a traficanților sub pretextul unui job de modelling.

Vera Kravțova, în vârstă de 26 de ani, ar fi fost traficată și obligată să trăiască în Myanmar, unde a fost „transformată în sclavă” pentru bărbați bogați, potrivit presei internaționale. Tânăra, originară din Belarus, căutase un loc de muncă în Bangkok, visând la o carieră în modelling. A plecat în Thailanda cu speranța de a defila pe cele mai luxoase podiumuri, însă visul s-a transformat rapid într-un coșmar.

Potrivit publicației Mash, „ea a zburat la Bangkok pentru un interviu de angajare, dar în loc să lucreze ca model, a fost dusă în Myanmar și transformată în sclavă. ”Trebuia să fie frumoasă, să-și servească ‘stăpânii’ și să înșele oameni bogați.”

Sub amenințare, tânăra a acceptat să continue, temându-se pentru viața ei. Când însă a încetat să aducă bani și a rămas fără clienți, a dispărut în mod misterios.

Câteva săptămâni mai târziu, familia ei a fost informată că Vera a fost găsită moartă. Rudele au primit apoi un mesaj în care li se spunea că, dacă doresc să-i recupereze trupul pentru înmormântare, trebuie să plătească o jumătate de milion de dolari.

FOTO: Profimedia Images

Familia a refuzat să achite suma, iar ulterior a primit un alt mesaj scurt: „Am incinerat-o.”

Publicația rusă SHOT a relatat că „Vera a încetat să mai comunice la începutul lunii octombrie. La scurt timp, persoane necunoscute au contactat familia, informându-i că a fost vândută pentru organe și că trupul i-a fost incinerat.”

Vera Kravțova avea studii universitare și se mutase recent din Minsk, capitala Belarusului, la Sankt Petersburg, în Rusia.

Myanmar este cunoscut pentru astfel de scheme e infracționalitate în care tinere din străinătate sunt atrase cu promisiuni false de carieră, pentru ca apoi să fie transformate în victime ale traficului de persoane. Multe dintre ele sunt obligate să dea pașapoartele și li se confiscă telefoanele pentru a nu putea cere ajutor.

Se presupune că astfel de „fabrici de escrocherii” sunt controlate de bande chineze și miliții din Myanmar care operează în zonele de frontieră. Muncitorii răpiți sunt supuși torturii, extorcării și sunt amenințați că li se vor recolta organele sau că vor fi forțați să se prostitueze dacă nu aduc suficiente sume de bani din înșelăciunile online.

Estimările sugerează că până la 100.000 de persoane ar putea fi ținute captive în astfel de locuri.

Cazul Verei nu este singular. În ultimele săptămâni, au fost raportate mai multe povești similare în Myanmar.

Dashinima Ochirnimayeva, o tânără de 24 de ani din Siberia, a fost și ea recrutată sub pretextul unui contract de modelling și „era pe punctul de a fi vândută pentru organe”, potrivit Mash. Ea a scăpat de la moarte după ce diplomații ruși au intervenit și au reușit să o salveze.

Ambasadorul Rusiei în Thailanda, Evgheni Tomikhin, s-a implicat personal în operațiunea de salvare. El a declarat că femeia a fost „înșelată să călătorească din Thailanda în Myanmar, la începutul lunii septembrie, pentru muncă forțată în renumitele call-centere ilegale.” Se pare că tânăra primise oferta de muncă prin aplicația Telegram.