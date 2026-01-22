VIDEO Jaf în plină zi la magazinul Rolex din centrul Londrei

Poliţiştii au fost chemați la magazin în timp ce jaful era deja în desfășurare. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Șase bandiţi care purtau căști de motocicletă au amenințat personalul și pe cei prezenţi în magazinul Rolex din centrul Londrei cu arme, inclusiv macete, marți dimineață. Apoi au fugit cu mai multe ceasuri de valoare.

Hoţii au abandonat motocicleta furată pe care au folosit-o pentru a intra în clădire în interiorul magazinului, înainte de a pleca pe patru mopede parcate afară, relatează BBC.

Poliția Metropolitană a declarat că nicio persoană nu a fost rănită.

Echipa Mobilă a Poliției a declarat că lucrează „în ritm rapid” pentru a-i găsi pe suspecți și a făcut apel la martori pentru a strânge cât mai multe informaţii şi date despre suspecţi.

Poliţiştii au fost chemați la magazin cu puțin timp înainte de ora 11:00 GMT, în timp ce jaful era deja în desfășurare.

Inspectorul detectiv Scott Mather a declarat: „Acest jaf a fost comis într-o zonă aglomerată a Londrei și înțelegem panica pe care a provocat-o. Ofițerii noștri lucrează pentru a identifica și pentru a aresta persoanele responsabile. Poliţiştii au ajuns la fața locului în câteva minute, iar anchetatorii lucrează rapid pentru a reconstitui mișcările infractorilor şi dinamica infracţiunii. Suntem hotărâți să-i găsim pe cei implicați și să-i aducem în fața justiției cât mai repede posibil.”