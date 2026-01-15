YouTube le va permite părinților să oprească derularea la nesfârșit a videoclipurilor scurte pentru adolescenți

15 Ian 2026

Părinții care supraveghează conturile adolescenților vor putea seta limite de timp pentru Shorts, de la două ore până la zero minute. sursa foto: Getty

YouTube va oferi părinților posibilitatea de a limita timpul pe care adolescenții îl pot petrece derulând videoclipuri scurte, prin funcția Shorts, sau de a bloca complet acest format, scrie CNN.

Opțiunea face parte dintr-un set de noi instrumente de control parental anunțate miercuri de YouTube. La fel ca alte platforme tehnologice, YouTube și-a intensificat în ultimele luni măsurile de protecție a utilizatorilor tineri, pe fondul presiunilor tot mai mari venite din partea familiilor, organizațiilor civice și legislatorilor.

Părinții susțin de mult timp că posibilitatea de a derula fără oprire videoclipuri scurte poate crea dependență, mai ales în rândul tinerilor.

Părinții care supraveghează conturile adolescenților vor putea seta limite de timp pentru Shorts, de la două ore până la zero minute.

De exemplu, părinții „pot seta limita feed-ului Shorts la zero atunci când vor ca adolescentul să folosească YouTube pentru a se concentra pe teme, iar ulterior să o schimbe la 60 de minute, pe durata unei călătorii mai lungi cu mașina, pentru divertisment”, a transmis YouTube.

De asemenea, părinții vor putea stabili ore personalizate de culcare și mementouri de tip „ia o pauză” pentru copii – versiuni automate ale acestor funcții fiind deja activate implicit pentru utilizatorii sub 18 ani.

YouTube introduce și un nou proces de creare a conturilor, menit să faciliteze deschiderea de conturi supravegheate pentru copii. Totodată, platforma va simplifica trecerea între conturile de minor și cele de adult pe dispozitivele folosite în comun.

În plus, YouTube își actualizează regulile privind tipurile de conținut recomandat și accesibil adolescenților. Platforma va prioritiza videoclipuri axate pe „curiozitate și inspirație”, „dezvoltarea abilităților de viață și a experiențelor” și „informații credibile care susțin starea de bine”, precum și alte categorii considerate pozitive.

Adolescenții sunt deja împiedicați să vizioneze în mod repetat conținut care i-ar putea conduce către zone periculoase, cum ar fi videoclipurile care idealizează anumite tipuri de corp.

Aceste actualizări vin după ce YouTube a anunțat anul trecut că va folosi inteligența artificială pentru a estima vârsta utilizatorilor și că va muta automat conturile suspectate ca aparținând adolescenților în setările mai restrictive pentru sub 18 ani, indiferent de data nașterii declarată la înregistrare.

Alte platforme majore, precum Instagram, ChatGPT și Character.AI, au introdus recent controale parentale suplimentare și restricții de conținut pentru utilizatorii tineri.

Compania-mamă a YouTube, Google, s-a aflat săptămâna aceasta și în centrul atenției după un mesaj viral pe LinkedIn. Activista pentru siguranța copiilor în mediul online Melissa McKay a publicat capturi de ecran care arătau că Google îl informa pe fiul ei, în vârstă de aproape 13 ani, că va putea în curând să elimine supravegherea parentală de pe contul său.

„Google își arogă autoritatea asupra unei limite care nu le aparține”, a scris McKay, președinta organizației nonprofit Digital Childhood Institute.

Ca răspuns, Google a actualizat politica sa, astfel încât utilizatorii de 13 ani și peste această vârstă să poată elimina supravegherea parentală doar cu acordul părinților. Anunțul a fost făcut de Kate Charlet, director senior pentru confidențialitate, siguranță și securitate la Google, într-o postare pe LinkedIn.

Măsura completează politica existentă a companiei, care presupune notificarea atât a părinților, cât și a copiilor atunci când un cont urmează să primească opțiunea de dezactivare a supravegherii.

„Aceste schimbări asigură mai bine că măsurile de protecție rămân active până când atât părintele, cât și adolescentul se simt pregătiți pentru următorul pas”, a scris Charlet.