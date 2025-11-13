Marco Rubio recunoaște că SUA nu mai au cu ce să pună presiune pe Rusia să înceteze războiul: „Am cam rămas fără lucruri de sancționat”

1 minut de citit Publicat la 10:48 13 Noi 2025 Modificat la 10:48 13 Noi 2025

Marco Rubio, secretarul de stat al SUA. Foto: Getty Images

Secretarul american de stat, Marco Rubio, a vorbit despre posibilele măsuri pe care guvernul american le-ar mai putea lua împotriva Rusiei pentru a-l determina pe Vladimir Putin să vină la masa negocierilor de pace și pentru a înceta războiul împotriva Ucrainei.

Conform unor declarații făcute publice pe site-ul oficial al Departamentului de stat, Marco Rubio spune că guvernul american „nu prea mai are ce sancționa” la Rusia și că măsurile împotriva companiilor petroliere vor fi implementate, dar că efectele se vor simți „mai târziu”.

„Ei bine, să știți că nu mai sunt multe lucruri care pot fi sancționate de noi. Le-am lovit marile companii petroliere, asta a cerut toată lumea.

În mod evident că acele sancțiuni trebuie să fie implementate și va dura ceva până vor începe să le simtă. Dar ce vreau să spun este că nu știu dacă mai avem ce face, am cam rămas fără lucruri de sancționat”, a declarat șeful diplomației americane.

Întrebat cu privire la așa-zisa „flotă fantomă” a Rusiei, Rubio a răspuns:

„Flota fantomă este un mecanism de punere în aplicare, iar aici sigur că sancțiunile trebuie puse în aplicare. Nu anunțăm sancțiuni și apoi nu le aplicăm. Suntem interesați și de punerea lor în aplicare, iar aici despre asta este chestiunea. Flota fantomă apare în discuție pentru că eu cred că sunt lucruri pe care europenii pot să le facă în privința ei, pentru că sunt lucruri care se întâmplă mult mai aproape de ei decât de noi”.

În ce privește dorința de pace a Rusiei, Marco Rubio spune că „nu putem să ne luăm decât după ce vedem”.

„Au spus clar că ce-și doresc ei este restul regiunii Donețk și e evident că ucrainenii nu sunt dispuși să accepte asta.

Ce vedem noi acum este că ei continuă să facă atacuri cu rază lungă în Ucraina, în mod evident pentru a le degrada rețeaua electrică și pentru a demoraliza țara și au făcut și niște avansuri în Donețk.

Dar pierd 7.000 de soldați pe săptămâni – 7.000 de morți din Rusia pe săptămână, asta e singura evaluarea pe care o putem face. Ei (rușii – n. red.) au făcut o solicitare pe care Ucraina nu o poatea accepta, în acest punct suntem acum”.