Marea Britanie ar putea adopta regulile pieței unice fără votul parlamentarilor, ca parte a resetării relației Regatului Unit cu UE

Miniștrii britanici intenționează să remodeleze fundamental relația Marii Britanii cu Uniunea Europeană, printr-o nouă legislație care ar putea duce la aderarea Regatului Unit la regulile pieței unice a UE fără un vot parlamentar obișnuit, potrivit The Guardian.

„Într-o evoluție importantă a eforturilor premierului britanic de a întări relațiile cu Europa după războiul din Iran, miniștrii de la Londra se pregătesc să înfrunte opoziția celor care acuză „trădare” față de ideea de „aliniere dinamică” cu UE, în cadrul unui nou proiect de lege privind resetarea relației UE–Regatul Unit.”

După săptămâni de război al lui Donald Trump cu Iranul, care au expus fragilitatea relației speciale deteriorate a Regatului Unit cu SUA, miniștrii susțin că această mișcare va adăuga miliarde la economia britanică, va ajuta la temperarea costului conflictului și va stimula productivitatea lentă.

Un nou proiect de lege, care va pune în vigoare acordul comercial privind alimentele și băuturile cu UE, va conține competențe care vor permite guvernului să se alinieze dinamic cu Europa în domeniile în care a încheiat deja acorduri. Dar va permite, de asemenea, Regatului Unit să implementeze rapid regulile pieței unice în evoluție, dacă stabilește că este în interesul național, fără a fi nevoit să se confrunte cu un control parlamentar deplin de fiecare dată.

Această mișcare este posibilă în temeiul așa-numitelor puteri ale lui Henric al VIII-lea, numite după legea din 1539 care permitea monarhului să conducă prin decret și care permit acum miniștrilor să aprobe legi fără un control deplin din partea parlamentului, utilizând legislația secundară.

Proiectul de lege va permite intrarea în vigoare a acordurilor pe care guvernul le negociază privind alimentele și băuturile și comercializarea certificatelor de emisii și îi va permite să urmeze viitoarele schimbări ale UE în aceste domenii.

Potrivit The Guardian, dacă noul proiect de lege - care se așteaptă să fie introdus până îm vară - este adoptat, negociatorii ar putea încerca să adopte regulile UE privind orice domeniu, de la mașini la agricultură, utilizând legislația secundară.

Parlamentul poate fie să aprobe, fie să respingă legislația secundară, dar nu o poate modifica, ceea ce ar însemna probabil că parlamentarii vor „aproba” noile acorduri în loc să le dezbată și să le voteze pe fiecare în parte. Orice vot de blocare ar putea cauza probleme cu UE și ar putea declanșa acțiuni de represalii. O sursă a declarat: „Suntem siguri că parlamentul va avea un rol în noile acorduri și în noile legi ale UE care se aplică în temeiul acestor acorduri.”

Introducerea acestor puteri extinse va pune probabil guvernul pe un curs de coliziune cu partidele de opoziție. Deși este puțin probabil să fie respins în Camera Comunelor, proiectul de lege s-ar putea confrunta cu obstrucții în Camera Lorzilor.

Miniștrii spun că măsura va promova comerțul fără a încălca liniile roșii ale guvernului privind reintegrarea în uniunea vamală, piața unică sau revenirea la libertatea de circulație, dar criticii susțin că ar putea echivala cu o „integrare secretă cu UE”, fără drepturile de vot sau de veto conferite de apartenența la bloc.

„Modificările reglementărilor din Regatul Unit ar trebui dezbătute în parlament și elaborate de politicieni”, a declarat profesorul Anand Menon, directorul thinktank-ului UK in a Changing Europe. „Realitatea este că semnăm un acord cu Uniunea Europeană care ne angajează să respectăm regulile lor, fie că ne place, fie că nu. Pericolul este că faceți o integrare secretă în UE.”

Dar Menon a recunoscut provocarea cu care se confruntă guvernul dacă fiecare aliniere de reglementare ar trebui dezbătută. „Acesta este compromisul urât al Brexitului”, a spus el. „Tranzacționați controlul politic împotriva accesului economic, fără a avea un vot în sală.”

Miniștrii susțin că proiectul de lege va reduce birocrația și costurile pentru întreprinderi, astfel încât acordurile privind sectoare precum alimentele și băuturile, acordurile auto și schimbul de informații privind securitatea și migrația să poată fi implementate mai rapid. Sursele au declarat că orice litigiu privind reglementările va fi soluționat de un tribunal independent, nu de o instanță a UE.

În timp ce Reform UK, partidul lui Nigel Farage, s-a concentrat pe politicile de imigrație și emisii net zero înainte de alegerile din Scoția, Țara Galilor și Anglia din mai, sursele au declarat că guvernul este pregătit să intre în luptă cu susținătorii fermi ai Brexitului.

„Ne așteptăm la o luptă în acest domeniu din partea celor care au fost în favoarea părăsirii UE în cele mai dure condiții”, a declarat o sursă din interiorul guvernului. „Vor striga trădare, dar realitatea este că toate acordurile internaționale implică reguli comune. Cei mai îndrăzneți adepți ai liberului schimb și conservatori au fost întotdeauna pragmatici. Dar Nigel Farage este prea laș pentru a-și asuma această responsabilitate; nu ți-l poți imagina făcând vreun acord cu UE.”

Guvernul lui Starmer a căutat să îmbunătățească relațiile diplomatice și economice cu UE, cel mai mare partener comercial al Marii Britanii, de când acordul de „resetare” a fost anunțat în luna mai a anului trecut, după primul summit Regatul Unit-UE, iar ambele părți au convenit asupra unui „parteneriat strategic” care vizează legături mai strânse. La începutul acestei luni, prim-ministrul a declarat că Regatul Unit va căuta un parteneriat mai profund în domeniul comerțului și apărării cu UE din cauza instabilității provocate de războiul lui Trump cu Iranul, adăugând că Brexitul a provocat „daune profunde” economiei britanice.