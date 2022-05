Marea Britanie, în pragul canibalismului, spune propaganda rusă

Un material distribuit de Țargrad TV, canal media deținut de omul de afaceri Konstantin Malofeev, susține că Marea Britanie a ajuns în pragul canibalismului.

Sursa citată a plecat de la un material de opinie scris la mijlocul acestei luni în publicația Sunday Times de realizatorul TV Jeremy Clarkson.

Clarkson avertiza asupra faptului că aprovizionarea cu alimente în Regatul Unit ar putea fi afectată drastic de reducerea producției de cereale, în paralel cu creșterea costului îngrășămintelor.

"Politicienii spun că monitorizează situația, ceea ce înseamnă că nu fac absolut nimic. Dar într-o zi vor trebui să facă pentru că, deși oamenii pot trăi fără căldură, îmbrăcăminte sau chiar sex, nu pot trăi fără mâncare", a scris Clarkson.

Pornind de la acest fragment, canalul rus a produs un material cu titlul "Canibalism. Londra a căzut în propria groapă ucraineană", pe care l-a ilustrat cu imagini cu oameni ai cavernelor.

This headline in Konstantin Malofeev's Tsargrad outlet, which is close to the Russian Orthodox Church. Russian media is spreading dire warnings of famine and energy shortages in Europe to convince Russians that the sanctions are hurting the West more than Russia. pic.twitter.com/Wxnf1U0UZx