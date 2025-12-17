Marea Britanie insistă că acordul tehnologic cu SUA nu este mort, chiar dacă Trump amenință companiile europene cu sancțiuni

Keir Starmer și Donald Trump. sursa foto: Getty

Biroul premierului britanic Keir Starmer susține că Regatul Unit se află în continuare în „discuții active” privind un acord care ar permite cooperarea industriilor tehnologice din cele două țări, relatează The Guardian.

Downing Street insistă că acordul de prosperitate tehnologică în valoare de 40 de miliarde de dolari dintre Statele Unite și Marea Britanie, aflat în prezent în așteptare, nu este blocat definitiv. BBC a relatat marți seară că biroul prim-ministrului a declarat că Regatul Unit rămâne în „conversații active cu omologii americani, la toate nivelurile guvernului”, cu privire la acest acord amplu de cooperare între industriile tehnologice din cele două țări.

Acordul, prezentat anterior drept unul istoric, a fost pus pe pauză după ce SUA au acuzat Marea Britanie că nu a redus barierele comerciale, inclusiv taxa pe servicii digitale aplicată companiilor americane de tehnologie și regulile de siguranță alimentară care limitează exportul unor produse agricole.

„Așteptăm cu interes reluarea lucrărilor la acest parteneriat cât mai curând posibil”, a declarat un purtător de cuvânt al Downing Street, într-un comunicat.

Aceasta a adăugat că guvernul britanic este angajat să asigure o „legătură” solidă cu Statele Unite și să „lucreze împreună pentru a contribui la modelarea tehnologiilor emergente ale viitorului”.

Casa Albă nu a oferit un punct de vedere pe acest subiect.

Evoluțiile de marți au loc în contextul în care și relațiile dintre SUA și Uniunea Europeană se răcesc. Administrația Trump a amenințat marți companiile europene de tehnologie cu sancțiuni economice, dacă UE va refuza să renunțe la ceea ce Washingtonul a numit „acțiuni discriminatorii”.

Biroul Reprezentantului pentru Comerț al SUA a acuzat Uniunea Europeană și unele state membre de „procese, taxe, amenzi și directive discriminatorii și hărțuitoare împotriva serviciilor americane”.

Biroul Reprezentantului pentru Comerț a transmis, într-o postare pe Twitter/X, că aceste companii ar putea fi vizate de taxe și restricții privind serviciile externe.

Instituția a menționat explicit companii europene precum Accenture, DHL, Spotify și Siemens, arătând că acestea au putut „opera liber în Statele Unite timp de decenii, beneficiind de acces la piața noastră și la consumatori în condiții de concurență echitabile”.

„Dacă UE și statele membre ale UE insistă să continue să restricționeze, să limiteze și să descurajeze competitivitatea furnizorilor de servicii americani prin mijloace discriminatorii, Statele Unite nu vor avea de ales decât să înceapă să folosească toate instrumentele aflate la dispoziție pentru a contracara aceste măsuri nerezonabile”, a transmis Biroul Reprezentantului pentru Comerț al SUA pe X.

Thomas Regnier, purtător de cuvânt al Comisiei Europene, a răspuns subliniind că regulile europene „se aplică în mod egal și corect tuturor companiilor” care operează în regiune, potrivit The New York Times. „Vom continua să aplicăm regulile noastre corect și fără discriminare”, a declarat acesta.

Reacția Statelor Unite vine după ce platforma de social media X, deținută de Elon Musk, a fost amendată de UE cu 140 de milioane de dolari pentru încălcarea regulilor de transparență prevăzute de Digital Services Act.

Autoritățile europene au criticat „designul înșelător al bifei albastre de pe X”, „lipsa de transparență a registrului de reclame al platformei” și „refuzul de a oferi cercetătorilor acces la date publice”.

Uniunea Europeană s-a dovedit mult mai dispusă decât Statele Unite să reglementeze, să investigheze și să sancționeze giganții tehnologici – un punct major de tensiune cu administrația Trump.