Marea Britanie introduce recunoașterea facială live în gări, stații de metrou și în locurile publice "sensibile". Cine sunt cei vizați

2 minute de citit Publicat la 23:45 04 Noi 2026 Modificat la 23:45 04 Noi 2026

Forțe de poliție desfășurate la Londra, la un protest al simpatizanților de extremă dreapta, septembrie 2025. Foto: Hepta

Ministerul de Interne din Marea Britanie se pregătește să implementeze tehnologia de recunoaștere facială în hub-urile de transport și la evenimentele publice, în cadrul celei mai mari ofensive legislative împotriva imigrației ilegale din istoria țării, notează miercuri The Guardian.

Documentele consultate de publicația citată arată că Guvernul de la Londra a dezvoltat un program bazat pe camerele video cu recunoaștere facială live (LFR) pentru "aplicarea generală a legilor privind imigrația". Acest program a intrat în faza formală de implementare.

"Tehnologia va fi utilizată pentru a identifica persoanele care doresc să reintre ilegal în Marea Britanie, pentru identificarea celor vizați de măsuri de expulzare și pentru a combate criminalitatea legată de imigrație", se menționează în documente.

Potrivit Ministerului de Interne, camerele vor fi utilizate pentru a localiza persoanele fără acte în vederea rezolvării dosarelor acestora, urmând să fie reduse astfel "perturbările pentru publicul larg" în urma "vizitelor repetate ale autorităților la adrese rezidențiale sau la locurile de muncă".

The Guardian mai indică faptul că anumite persoane ar putea fi incluse pe "listele de supraveghere LFR" pentru depășirea fără permisiune a termenului de ședere sau pentru intrarea fără permisiune.

Marea Britanie a testat deja tehnologia de recunoaștere facială live

Aceste elemente sunt menționate într-un nou "document de orientare" destinat funcționarilor responsabili cu aplicarea legilor privind imigrația, publicat pe 8 octombrie. The Guardian citează, de asemenea, o evaluare a impactului noii legislații asupra protecției datelor, făcută publică mai târziu în cursul lunii trecute.

Noile măsuri urmează deciziei luate de secretarul britanic de Interne, Shabana Mahmood, de a dubla bugetul aplicării legilor privind imigrația și de a crește cu 60% personalul responsabil, în vederea a "zeci de mii" de raiduri, arestări și deportări suplimentare.

Între noiembrie anul trecut și februarie anul curent, autoritățile responsabile au efectuat trei teste ale tehnologiei LFR în portul Holyhead din nordul Țării Galilor.

Testele s-au concentrat în mod specific pe localizarea persoanelor care vin în Marea Britanie din Irlanda prin zona comună, încălcând ordinele de deportare sau în baza unui mandat pentru infracțiuni legate de imigrație.

Cine mai intră pe "lista de supraveghere" a autorităților britanice

Documentele menționate de The Guardian sugerează că, în viitor, persoanele susceptibile de detenție în temeiul legislației privind imigrația și care nu au respectat condițiile de intrare sau de ședere ar putea fi, la rândul lor, incluse pe o listă de supraveghere.

Locațiile în care autoritățile de aplicare a legii ar putea utiliza camere de recunoaștere facială au fost extinse pentru a permite "implementări proactive" în hub-urile de transport și la "evenimente specifice", susceptibile de a crește "traficul pietonal într-o anumită locație".

Documentul cu implementări potențiale asociate cu un risc crescut menționează "locații cu sensibilitate sporită din comunitate". The Guardian scrie că Ministerul de Interne a refuzat să comenteze atunci când a fost solicitat să clarifice ce înțelege prin "evenimente sau locații sensibile".