„Marele Acord de Pace” al lui Trump a fost spulberat: Thailanda și Cambodgia continuă războiul. „Acțiunile au vorbit de la sine”

Fumul produs de o explozie la granița dinre Thailanda și Cambodgia. Foto: Profimedia Images

Thailanda a anunţat sâmbătă că îşi va continua operaţiunile militare împotriva Cambodgiei, în ciuda asigurărilor preşedintelui american Donald Trump că cele două ţări vecine din Asia de Sud-Est au convenit asupra unei încetări a focului, relatează AFP, preluată de Agerpres.

„Thailanda va continua să desfăşoare acţiuni militare până când vom considera că teritoriul şi poporul nostru nu mai sunt ameninţate”, a declarat premierul Anutin Charnvirakul pe Facebook.

„Acţiunile noastre din această dimineaţă au vorbit deja de la sine”, a adăugat el, autorităţile militare thailandeze confirmând „atacuri” lansate ca represalii împotriva unor ţinte cambodgiene la ora locală 05:50 (22:50 GMT vineri).

La rândul său, Ministerul Apărării din Cambodgia a declarat pe reţeaua X că „forţele armate thailandeze au folosit două avioane de vânătoare F-16 pentru a lansa şapte bombe” asupra mai multor ţinte.

Trump: „Ambele ţări sunt pregătite pentru PACE şi continuarea comerţului cu SUA”

În urma unui prim episod de violenţe în iulie, ciocnirile la frontieră din această săptămână dintre cele două ţări membre ASEAN (Asociaţia Naţiunilor din Asia de Sud-Est) s-au soldat cu puţin 20 de morţi şi au forţat sute de mii de persoane să-şi părăsească locuinţele de ambele părţi ale frontierei.

Anunţul continuării ostilităţilor are loc la doar câteva ore după ce Donald Trump a afirmat că Bangkok şi Phnom Penh, care îşi dispută porţiuni de teritoriu de zeci de ani, au convenit asupra unui armistiţiu.

„Am avut o conversaţie excelentă în aceasta dimineaţă cu premierul Thailandei, Anutin Charnvirakul, şi cu prim-ministrul Cambodgiei, Hun Manet, cu privire la reluarea foarte regretabilă a războiului lor de lungă durată. Ei au convenit să ÎNCETEZE toate ostilităţile începând din această seară şi să revină la acordul de pace iniţial încheiat cu mine, şi cu ei, cu ajutorul premierului Malaeziei, Anwar Ibrahim”, a scris preşedintele SUA vineri seara pe reţeaua sa Truth Social.

„Ambele ţări sunt pregătite pentru PACE şi continuarea comerţului cu Statele Unite ale Americii”, a adăugat Trump.

La finalul lunii octombrie, Donald Trump a co-semnat un acord de încetare a focului între Cambodgia şi Thailanda, apreciat drept un „Mare Acord de Pace” despre care președintele SUA a spus că l-a „negociat cu mândrie” între cele două ţări.

În iulie, un prim episod de violenţe s-a soldat cu 43 de morţi în cinci zile şi a forţat evacuarea a circa 300.000 de locuitori, înainte de semnarea unui armistiţiu mediat de Statele Unite, China şi Malaezia, care deţine preşedinţia rotativă a ASEAN.

Thailanda şi Cambodgia îşi dispută suveranitatea asupra unor porţiuni de teritoriu, unde se află temple ale Imperiului Khmer, de-a lungul graniţei lor trasate la începutul secolului al XX-lea, în perioada colonială franceză.