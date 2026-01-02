NASA i-a mulţumit unui cercetător turc pentru că a avertizat-o în privinţa unor probleme de securitate

NASA i-a mulţumit unui cercetător turc pentru că a avertizat-o în privinţa unor deficienţe de securitate. Foto: Getty Images

Un cercetător turc în domeniul securității cibernetice din orașul Denizli, din vestul țării, a primit o scrisoare oficială de mulțumire din partea NASA, după ce omul de ştiinţă a identificat patru vulnerabilități grave de securitate în sistemele agenției, notează Hurriyetdailynews.

Hasan Ismail Gülkaya, în vârstă de 28 de ani, absolvent al unui liceu specializat în automatizări industriale, a raportat deficiențele prin intermediul Programului de Dezvăluire a Vulnerabilităților (VDP) al NASA, permițând agenției să abordeze problemele înainte ca acestea să fie exploatate.

Ce deficienţe de securitate a găsit turcul

Potrivit lui Gülkaya, una dintre cele patru vulnerabilități descoperite la NASA permitea accesul la detalii despre întâlniri ale unor directori de nivel înalt, în timp ce celelalte trei prezentau riscuri care ar fi putut cauza daune financiare agenției.

Gülkaya a documentat fiecare problemă și a trimis rapoarte detaliate către NASA. În scrisoare, agenţia i-a mulțumit lui Gülkaya pentru că a acționat ca cercetător independent în domeniul securității și pentru că a raportat în mod responsabil vulnerabilitățile, în conformitate cu politicile de divulgare ale agenției.

"Am raportat 4 vulnerabilități către NASA acum aproximativ 2 luni. Mi-au spus că le vor remedia și ulterior mi-au trimis o scrisoare de mulțumire semnată de șeful securității NASA. A fost foarte emoționant”, a spus el. „Această scrisoare mi-a consolidat cariera și intenționez să continui în acest domeniu".