Justiția lui Aleksandr Lukașenko a decis sentința în cazul activistei anti-regim Maria Kolesnikova. Femeia și-a primit verdictul în cușca cu gratii

Kolesnikova, care a condus anul trecut masivele proteste anti-Lukașenko în urma scrutinului preziențial grevat de mari suspiciuni de fraudă, a primit 11 ani de închisoare.

Avocatul său, Maxim Znak, a primit o pedeapsă de 10 ani de închisoare.

Cei doi fuseseră acuzați de acțiuni care constituie amenințări la adresa securității naționale și de tentativă de preluare a puterii în mod nelegitim.

În vârstă de 39 de ani, Kolesnikova este singura dintre activiștii proeminenți anti-regim care se află încă în Belarus

Ea și-a petrecut ultimul an în închisoare.

Fost instrumentist al Filarmonicii naționale, Kolesnikova a format, împreună cu Svetlana Tihanovskaia și Veronica Țepkalo, un trio feminin aflat în fruntea protestelor anti-regim.

Tihanovskaia și Țepkalo au părăsit țara dar Kolesnikova a decis să rămână, în ciuda tuturor riscurilor.

Presa a relatat că ea și-a rupt, anul trecut, pașaportul, împiedicând autoritățile belaruse să o deporteze în Ucraina.

AFP relatează că un material video realizat în interiorul tribunalului și difuzat de presa rusă arată cum femeia, încătușată într-o cușcă cu gratii destinată acuzaților, a creat cu mâinile simbolul inimii, un gest pe care l-a făcut, de asemenea, frecvent în timpul protestelor de anul trecut.

Alături de ea s-a aflat avocatul Maxim Znak, în vârstă de 40 de ani.

Înainte de pronunțarea sentinței, acesta a spus: "Dragi spectatori, ne bucurăm să vă vedem".

Din Lituania, unde se află în exil, lidera opoziției belaruse, Svetlana Tihanovskaia, a cerut "eliberarea imediată" a celor doi, denunțând teroarea la care sunt supuși cei care contestă regimul Lukașenko, la putere din 1994.

Tihanovskaia a redistribuit, la rândul ei, imaginile cu Kolesnikova și Znak, încătușați în cușcă.

Maria & Maksim are the heroes for Belarusians. The regime wants us to see them crushed & exhausted. But look - they are smiling & dancing. They know - we will release them much earlier than these 11 years. Their terms shouldn't frighten us – Maksim and Maria wouldn't want this. pic.twitter.com/9aLMyArjXa