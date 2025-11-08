Mark Rutte, mesaj pentru Putin: "Războiul nuclear nu poate fi câştigat niciodată". Ce au arătat noile exerciţii NATO

1 minut de citit Publicat la 11:04 08 Noi 2025 Modificat la 11:04 08 Noi 2025

Mark Rutte, mesaj pentru Putin: "Războiul nuclear nu poate fi câştigat niciodată". FOTO INQUAM PHOTOS Octav Ganea

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că exerciţiul anual nuclear efectuat cu succes la începutul acestei luni i-a dat o "încredere absolută în credibilitatea descurajării nucleare a Alianţei Nord-Atlantice" în faţa ameninţărilor Rusiei, conform Agerpres.

"Atunci când Rusia face uz de o retorică nucleară periculoasă şi iresponsabilă, populaţiile noastre trebuie să ştie că nu este cazul să intre în panică, întrucât NATO dispune de o puternică forţă de descurajare nucleară", a declarat Mark Rutte într-un interviu acordat săptămânalului german Welt am Sonntag.

"Şi (preşedintele rus Vladimir) Putin trebuie să ştie că războiul nuclear nu poate fi câştigat niciodată şi nu trebuie purtat niciodată", a subliniat secretarul general al NATO în acelaşi interviu.

De la declanşarea invaziei pe scară largă în Ucraina de către Rusia în 2022, Putin şi-a înmulţit ameninţările la adresa Occidentului cu potenţiale consecinţe nucleare.

Liderul de la Kremlin a declarat luna trecută că Rusia ar putea folosi arme nucleare dacă ar fi lovită cu rachete convenţionale, iar Moscova ar considera orice atac asupra sa susţinut de o putere nucleară drept un atac comun.

Ca răspuns, NATO şi-a intensificat exerciţiile de pregătire şi şi-a consolidat coordonarea strategică, în special pe flancul său estic.

Șeful NATO laudă România

Secretarul General al NATO, Mark Rutte, a declarat joi, într-un interviu exclusiv acordat lui Radu Tudor, realizator Antena 3 CNN, că are încredere în capacitatea militară a României și a lăudat țara noastră, despre care a spus că "este bine organizată".

Radu Tudor: Domnule Secretar General, aveți încredere în capacitatea militară a României și în mobilizarea care ar putea avea loc în cazul, știți, dezbaterii Articolului 3, Articolului 4, Articolului 5, așa cum am făcut în ultimii trei ani?

Mark Rutte: Oh, da, am încredere deplină. Am vorbit din nou cu Ministrul Apărării, este un om extraordinar. Am vorbit cu Ministrul de Externe, Premierul și cu Președintele vostru. Țara voastră este bine organizată.

Discutați acum despre cum să vă consolidați forțele armate, dacă este necesar, într-un ritm și mai rapid, și chiar vă felicit pentru asta. Luați toate măsurile necesare, inclusiv pentru a vă asigura că există fondurile necesare. Veți încheia acest an cu peste 2% din PIB. Doriți să atingeți 3,5% nu în 2035, ci deja în 2030.

Interviul integral poate fi urmărit aici.