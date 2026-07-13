Măturătorii nord-coreeni refuză să lucreze în Rusia din cauza salariilor mici: "Sunt ca niște roboți, dar nu putem să le dăm cât cer"

"Muncitorii din Coreea de Nord nu vor să plătească pentru 55.000 de ruble". FOTO: Profimedia Images

Orașul rus Orenburg nu a reușit să atragă măturători stradali din Coreea de Nord, după ce muncitorii au considerat că salariile oferite sunt prea mici. Acest lucru a fost anunțat de primarul Albert Yumadilov, rezumând rezultatele preliminare ale unui program de angajare a lucrătorilor străini pentru locuințe și utilități, potrivit kommersant.ru.

Yumadilov a declarat că anul trecut a încercat să negocieze angajarea unor nord-coreeni pentru curățarea străzilor, dar nu a reușit.

„Muncitorii din Coreea de Nord nu vor să plătească pentru 55.000 de ruble. Salariile de acolo sunt de două sau trei ori mai mari”, a declarat un oficial pentru publicația locală 1743.ru. „Desigur, sunt mai eficienți, lucrează ca niște roboți. Am văzut cu ochii mei, chiar sunt roboți... Dar pur și simplu nu ne permitem salariile.”

Între timp, locuitorii din Orenburg sunt mulțumiți de munca migranților recent sosiți din Senegal. „Lucrează duminica. Înainte, nimeni nu lucra duminica! Și nimeni nu lucra sâmbăta... Dacă am cumpăra asta, comandându-o de la contractori, ne-ar costa cam trei milioane. Dar avem 20 de oameni ca ei care lucrează acolo și fac o treabă bună”, a remarcat primarul.

În aprilie, Albert Yumadilov a raportat că 70 de muncitori din Senegal vor fi aduși la Orenburg pentru a curăța străzile. El a menționat că a fost dificil să găsească muncitori vorbitori de limbă rusă dispuși să sorteze munții de gunoi, a relatat Kommersant-Volga . Un acord cu curățătorii stradali senegalezi era planificat să fie încheiat până în aprilie 2027.