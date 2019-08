Meghan Markle a fost dur criticată în mediul online după ce au apărut primele poze cu ea ținându-l în brațe pe micuțul Archie, în vârstă de numai câteva luni.

Pe Twitter, mulți fani au judecat-o, spunând că bebelușuș nu este ținut cum trebuie, nu are capul acoperit pentru a îi oferi protecție împotriva soarelui și nu are șosete.

Mai multe comentarii au menționat faptul că Archie pare să îi cadă din brațe, iar Ducesa de Sussex nu pare a avea niciun instinct matern. Unul dintre utilizatorii de pe Twitter a jignit-o chiar și pe mama ducesei, spund că acesta ar fi trebuit să își învețe fiica cum să țină un copil.

