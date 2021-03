Meghan Markle a avut gânduri sinucigaşe. ”Pur şi simplu nu mai voiam să fiu în viaţă”

”Pur şi simplu nu mai voiam să fiu în viaţă. Şi acestea au fost gânduri constante, terifiante, reale şi foarte clare”, i-a spus ducesa de Sussex lui Oprah Winfrey.

”Şi m-am dus să văd instituţia şi am spus că trebuie să merg undeva pentru a primi ajutor. Am spus că nu mă simţisem aşa niciodată. Mi s-a spus că nu pot, că nu ar fi bine pentru instituţie”, a adăugat ea.

“Those that shine the brightest lights and the biggest smiles” you have no idea what’s going on behind closed doors.

