Meloni a început un turneu neanunţat în Golf. E prima vizită a unui lider dintr-o ţară UE sau NATO de la izbucnirea războiului din Iran

Publicat la 21:34 03 Apr 2026

Şefa guvernului italian, Giorgia Meloni, a sosit vineri la Djeddah, în Arabia Saudită, în cadrul unui turneu în regiunea Golfului vizând "întărirea securităţii energetice naţionale", a făcut cunoscut biroul ei, transmit ANSA şi AFP. Turneul, care nu a fost anunţat în prealabil, mai cuprinde Emiratele Arabe Unite şi Qatar, notează Agerpres.

Timp de două zile, Meloni va avea convorbiri cu principalii lideri din regiune. Este prima vizită în regiune a unui lider dintr-o ţară membră a Uniunii Europene sau a NATO de la începutul conflictului din Iran.

Misiunea surpriză a prim-ministrului italian vizează şi "consolidarea parteneriatului strategic" cu aceste statele din Golf, precum şi "reafirmarea sprijinului Italiei în faţa atacurilor iraniene", conform aceleiaşi surse.

Italia, care depinde în mare măsură de importurile de energie, urmăreşte creşterea preţurilor la energie cu îngrijorare crescândă, notează AFP. Guvernul italian a redus accizele la combustibili până pe 1 mai, în efortul de a limita creşterile de preţ.

Pe 25 martie, Giorgia Meloni a vizitat Algeria, ţară care furnizează deja aproximativ 30% din gazul natural al Italiei, în speranţa de a creşte importurile.