Merz se declară deschis ideii de a restricţiona accesul la reţelele sociale pentru copiii sub 16 ani

Cancelarul german, Friedrich Merz. Foto: Getty Images

Cancelarul german Friedrich Merz s-a declarat favorabil ideii de a limita accesul copiilor la rețelele de socializare. El și-a exprimat îngrijorarea cu privire la timpul tot mai mare petrecut în fața ecranelor și la efectele acestuia asupra dezvoltării tinerilor, relatează dpa, citată de Agerpres.

„Întrucât copiii de astăzi, la vârsta de 14 ani, petrec cinci ore sau mai mult pe zi în faţa ecranelor, iar întreaga lor socializare are loc doar prin intermediul acestui mediu, atunci nu ar trebui să fim surprinşi de deficitele de personalitate şi de problemele de comportament social în rândul tinerilor”, a afirmat Merz într-un episod al podcastului politic „Machtwechsel” („Schimbarea puterii”), care urmează să fie difuzat miercuri.

Declarațiile vin înaintea congresului partidului care începe vineri. În acest context, filiala din Schleswig-Holstein a Uniunii Creștin-Democrate (CDU), formațiunea conservatoare condusă de Merz, a propus introducerea unei vârste minime de 16 ani pentru utilizarea platformelor precum Instagram, TikTok și Facebook, măsura urmând să fie însoțită de un sistem obligatoriu de verificare a vârstei.

Merz a precizat că apreciază propunerea venită din interiorul partidului, dar și o inițiativă similară a Partidului Social Democrat (SPD), partenerul minoritar din coaliția de guvernare.

Lideri importanți ai SPD au prezentat un document de politici care include restricții concrete, printre care un model gradual ce prevede o interdicție totală pentru copiii sub 14 ani.

Cancelarul german a subliniat că, în principiu, este rezervat atunci când vine vorba de impunerea de interdicții. Totuși, „întrebarea cheie trebuie să fie cum îi protejăm pe copii la o vârstă la care au nevoie de timp şi pentru a se juca, pentru a învăţa şi pentru a se concentra la şcoală”, a adăugat el.

La finalul anului trecut, Australia a devenit prima țară care a interzis copiilor sub 16 ani să dețină conturi proprii pe rețelele de socializare, iar mai multe state europene analizează în prezent adoptarea unor măsuri similare.