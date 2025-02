Mesaj emoționant de la Jens Stoltenberg pentru Volodimir Zelenski, la trei ani de la declanșarea invaziei

Foto: Facebook/Jens Stoltenberg

Fostul secretar general al NATO, Jens Stoltenberg, a transmis, duminică seară, un mesaj emoționat pe Facebook pentru Volodimir Zelenski și pentru Ucraina cu puțin timp înainte de împlinirea a trei ani de la declanșarea invaziei rusești. Stoltenberg l-a numit pe Zelenski „un prieten” și a vorbit din nou despre dreptul Ucrainei de a fi o țară liberă și democratică și de a-și alege propriul viitor. „Glorie Ucrainei”, a încheiat Stoltenberg mesajul emoționant.

„În această seară trec din nou prin senzația de acum trei ani, când am primit mesajul că va fi un război în Europa.

Am făcut tot ce am putut să prevenim invazia Rusiei, dar nu am putut să renunțăm la dreptul Ucrainei de a fi o țară liberă și democratică.

Viitorul Ucrainei e al ei. Dar, în același timp, destinul lor se află și în mâinile noastre și în ale lor. Trebuie să facem tot ce putem ca să-i sprijinim pe cei care dau tot ce pot în fiecare zi. Volodimir, domnule președinte Zelenski, prietene, suntem alături de Ucraina. Glorie Ucrainei”, a scris Jens Stoltenberg, într-un mesaj emoționant pe Facebook.

Stoltenberg a fost un actic și dedicat susținător al Ucrainei încă din primele zile ale războiului. În timpul mandatului lui Stoltenberg, NATO și-a întărit apărarea de la zero la zeci de mii de soldați gata de luptă pe flancul său estic. El a susținut mereu ideea aderării Ucrainei la Alianță.