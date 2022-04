Mesajul șocant scris pe una dintre rachetele care au lovit gara Kramatorsk în urmă cu scurt timp

„Pentru copii” sunt cuvintele inscripționate pe una din rachetele care au lovit Gara Kramatorsk în urmă cu scurt timp.

Se sugerează că aceste cuvinte ar fi fost scrise de forțele ruse, deși această afirmație nu a fost verificată de Sky News care a oferit informația.

”Racheta care a aterizat în gara Kramatorsk avea scris pe lateral cuvintele „pentru copii”. Dezordonat și probabil un indicator al realității paralele pe care o creează propaganda rusă”, scrie jurnalistul Oliver Caroll pe o rețea socială.

The missile that landed in Kramatorsk railway station had the words за детей “for the children” written on side. Messed up and likely indicative of parallel reality Russian propaganda is creating. pic.twitter.com/E21DQKv7bX