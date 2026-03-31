Mii de zboruri au fost anulate, după ce prețul kerosenului a explodat: „O penurie serioasă e la mai puțin de o săptămână distanță”

Companii aeriene din toată lumea anulează mii de zboruri, după ce prețul kerosenului a explodat ca urmare a blocării Strâmtorii Ormuz de către regimul de la Teheran. Experții avertizează că „o penurie serioasă de combustibil pentru avioane este la mai puțin de o săptămână distanță în mai multe piețe”, relatează The Telegraph.

La fiecare 20 de zboruri programate să decoleze luni, unul a fost anulat, potrivit companiei de analiză aviatică Cirium. Motivul este clar: petrolul din ce în ce mai scump a dus la majorări puternici de preț și în industria aviatică.

Combustibilul pentru avioane costa 742 de dolari pe tonă metrică în urmă cu un an, dar acum a depășit 1.710 dolari. Prețurile cresc pe fondul închiderii Strâmtorii Ormuz, prin care trece o cincime din petrolul mondial, ceea ce limitează aprovizionarea.

Prețurile cresc vertiginos pe măsură ce cotațiile petrolului continuă să urce, petrolul Brent ajungând până la aproape 117 dolari pe baril.

Dincolo de prețurile mai mari, cresc și temerile privind penuria de combustibil pentru avioane. Este nevoie de mai mult petrol pentru a rafina un litru de kerosen decât pentru benzină sau motorină, ceea ce face ca reducerea livrărilor de țiței să afecteze disproporționat această piață.

Regatul Unit urmează să primească în această săptămână ultima livrare cunoscută de combustibil pentru avioane din Orientul Mijlociu, potrivit Financial Times.

„O penurie serioasă e la mai puțin de o săptămână distanță”

Analistul în aviație Alex Macheras a avertizat că „o penurie serioasă de combustibil pentru avioane este la mai puțin de o săptămână distanță în mai multe piețe”, inclusiv „în unele mari hub-uri aeroportuare europene”.

Macheras a susținut că aeroporturile „informează companiile aeriene să se pregătească pentru un posibil scenariu de tipul «nu există combustibil disponibil aici»”.

„Aceasta nu este doar o problemă europeană. Companii aeriene internaționale din Asia, America de Sud, Africa…lucrează la planuri de rezervă, care includ opriri pentru alimentare pe traseu către sau dinspre destinații, pe măsură ce penuria de combustibil atinge niveluri fără precedent, iar prețurile continuă să crească”, a adăugat expertul.

Printre companiile aeriene care au confirmat că vor reduce zborurile se numără Air New Zealand, care a anulat 1.100 de zboruri până la începutul lunii mai, și grupul scandinav SAS, care va anula 1.000 de zboruri luna viitoare. Ambele au precizat că vor fi afectate în principal rutele interne.

Săptămâna trecută, transportatorul național Vietnam Airlines a anunțat că ar putea reduce zborurile cu 10 până la 20% pe lună în trimestrul următor dacă prețul combustibilului pentru avioane ajunge la 160–200 de dolari pe baril, potrivit presei de stat. Acest lucru ar afecta până la 18% dintre zborurile sale internaționale și peste un sfert din rețeaua internă.

United Airlines a devenit, la începutul acestei luni, prima mare companie aeriană din SUA care a anulat zboruri din cauza creșterii costurilor combustibilului, reducând cu aproximativ 5% capacitatea pe rutele mai puțin profitabile.

Biletele zborurilor se vor scumpi cu 20%

Scott Kirby, directorul executiv al companiei americane, cea mai mare din lume după capacitate, a declarat pentru Bloomberg că costurile zborurilor pentru pasageri ar putea crește cu 20% dacă prețurile combustibilului rămân ridicate.

Kirby a spus: „Dacă prețul petrolului ar rămâne la nivelul actual, asta ar însemna un cost suplimentar de 11 miliarde de dolari pentru noi și ar necesita o creștere a tarifelor cu 20% pentru a ajunge la pragul de rentabilitate și a acoperi aceste costuri.

„Tarifele aeriene au crescut cu 15–20% în ultimele săptămâni… Va exista mai puțină cerere și mai puțini oameni vor călători pe măsură ce prețurile cresc”, a adăugat el.

El a estimat că, într-un scenariu pesimist, prețul petrolului ar putea ajunge până la 175 de dolari pe baril și s-ar putea menține peste 100 de dolari până în 2027.

Pe lângă costurile combustibilului, războiul din Iran determină anulări de zboruri și din cauza perturbării traficului aerian în Orientul Mijlociu. British Airways (din grupul IAG), Air France-KLM și Lufthansa se numără printre companiile care au anulat zboruri către și dinspre regiune.

Aproape 7% din cele 104.618 zboruri programate la nivel global au fost anulate luni, adică 7.049 de zboruri, potrivit Cirium. În aceeași zi a anului trecut, au fost anulate aproximativ 4.797 din 102.132 de zboruri, adică 4,7%.

Creșterea anulărilor este deosebit de pronunțată în America de Nord, unde 14,6% dintre zborurile programate la plecare au fost anulate, comparativ cu 4,4% anul trecut.