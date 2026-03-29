Bloomberg: Criza carburanților e abia la început. Europa ar putea rămâne fără motorină în următoarele săptămâni

Strâmtoarea Ormuz este practic închisă de aproape patru săptămâni, aruncând piețele globale de petrol în haos. Foto: Getty Images

Cel mai mare șoc de aprovizionare cu petrol din istorie a ajuns la pragul de o lună. Prețurile au crescut puternic, prognozele de creștere economică sunt reduse la nivel global, iar penurii încep să apară în toată Asia, de la Thailanda până la Pakistan. Iar industria energetică avertizează că această criză abia începe și se extinde spre Occident. „În următoarele săptămâni”, avertizează experții, în Europa va fi penurie de petrol, relatează Bloomberg într-o amplă analiză despre impactul blocării Strâmtorii Ormuz asupra economiei globale.

Bloomberg scrie că în conversațiile purtate de jurnaliști cu peste treizeci de comercianți de petrol și gaze, directori, brokeri, transportatori și consilieri din ultima săptămână, același mesaj a fost repetat: lumea încă nu a înțeles gravitatea situației.

Mulți au făcut paralele cu șocul petrolier din anii 1970, avertizând că închiderea Strâmtorii Ormuz poate duce la o criză și mai mare. Criza de combustibil care lovește Asia va începe în curând să se extindă spre Vest, au spus aceștia.

Europa se va confrunta probabil cu creșteri ale prețurilor pentru a-și asigura mărfurile și riscă să aibă penurii de motorină în următoarele săptămâni. Dacă strâmtoarea rămâne închisă, lumea va trebui să își reducă semnificativ consumul de petrol și gaze, dar nu înainte ca prețurile să crească la un nivel care să oblige consumatorii și întreprinderile să zboare, să conducă și să cheltuiască mult mai puțin.

Opțiuni limitate pentru a scădea prețul petrolului

Cererea a început deja să scadă, iar unele țări din Asia își fac stocuri și raționalizează combustibilul. Oficialii guvernului american și analiștii de pe Wall Street încep să ia în considerare posibilitatea ca prețurile petrolului să crească până la un nivel fără precedent de 200 de dolari pe baril.

„Pentru mine este clar că, dacă această criză durează mai mult de trei sau patru luni, devine o problemă sistemică pentru întreaga lume”, a declarat Patrick Pouyanné, directorul general al TotalEnergies SE, la conferința CERAWeek din Houston. „Nu putem avea 20% din petrolul brut exportat la nivel global blocat în Golf și 20% din capacitatea de GNL blocată fără consecințe.”

Un calcul simplu, aproximativ, sugerează că închiderea strâmtorii reduce fluxurile globale de petrol cu ​​aproximativ 11 milioane de barili pe zi, după luarea în considerare a intervențiilor de până acum menite să compenseze pierderea.

În comparație cu nivelurile cererii de dinainte de război, acest lucru lasă un deficit de aproximativ 9 milioane de barili: un decalaj uriaș, mai mare decât consumul de petrol al Regatului Unit, Franței, Germaniei, Spaniei și Italiei la un loc. Cererea mai mică, în special în Asia, contribuie deja la reducerea acestui decalaj. Piața a intrat, de asemenea, în război cu un surplus.

În ceea ce privește oferta, situația actuală ar putea fi cea mai bună posibilă. Eliberarea masivă a rezervelor strategice și relaxarea sancțiunilor americane asupra petrolului rusesc și iranian au câștigat timp, dar sunt măsuri limitate.

Odată epuizate, nu este clar ce alte instrumente mai are la dispoziție președintele Donald Trump pentru a împiedica creșterea prețurilor, în afară de redeschiderea completă a strâmtorii. Iranul a permis trecerea unui număr mic de nave, dar impactul este redus.

Situația este și mai gravă în cazul gazului natural lichefiat (GNL). Strâmtoarea Ormuz asigură în mod obișnuit aproximativ o cincime din aprovizionarea globală, iar ultimele transporturi din Orientul Mijlociu sunt pe cale să ajungă la destinații. Spre deosebire de petrol, nu există rute alternative pentru transportul gazului și nici suficiente rezerve strategice.

Și nu este vorba doar despre combustibil: petrolul este folosit pentru producerea plasticului, utilizat în aproape orice.

Cu cât strâmtoarea rămâne închisă mai mult timp, cu atât crește riscul ca infrastructura energetică esențială să fie avariată, ceea ce ar prelungi criza. Deja, părți din cea mai mare uzină de GNL din lume au fost lovite de rachete, iar proprietarul QatarEnergy a avertizat că reparațiile ar putea dura până la cinci ani.

Pentru economia globală, șocul a început deja. Indicatorii arată o accelerare a inflației în SUA, determinată în principal de creșterea prețurilor la combustibil.

În cel mai negru scenariu, dacă prețul petrolului ajunge la 170 de dolari pe baril, impactul asupra inflației și creșterii economice se dublează: un șoc stagflaționist care poate influența politicile băncilor centrale și chiar rezultatele electorale.

Întrebarea este: cât de mult trebuie să crească prețurile pentru a zdrobi cererea? „Intrăm într-un teritoriu necunoscut”, a spus Greg Sharenow de la Pimco. „Va fi dureros.”

Deocamdată, prețurile petrolului nu au atins niveluri de panică, dar combustibilii rafinați, precum motorina și kerosenul, au crescut puternic, depășind uneori 200 de dolari și indicând deja scăderi ale cererii în Asia. Prețul gazului natural s-a majorat cu 70% în Europa de la începutul conflictului, dar nu a atins încă nivelurile maxime ale crizei energiei din 2022, când Rusia a invadat Ucraina.

O explicație parțială e că traderii presupun că Donald Trump va abandona conflictul înainte ca impactul economic al unui război prelungit să ajungă la niveluri extreme.

Președintele SUA a provocat, de asemenea, în repetate rânduri scăderi ale prețurilor printr-o serie de postări pe rețelele sociale care sugerează că războiul se va încheia curând, ceea ce face dificil pentru traderi să parieze cu convingere pe creșterea prețurilor petrolului.

Impactul asupra aprovizionării a fost parțial atenuat de Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite, care s-au grăbit să redirecționeze petrolul prin conducte ce ocolesc Strâmtoarea Ormuz, în timp ce Statele Unite și alte guverne au anunțat o eliberare record a rezervelor de petrol pentru a tempera prețurile.

Nu este însă clar cât de repede ajung toate aceste stocuri pe piață. Secretarul Energiei al SUA, Chris Wright, a indicat că eliberarea coordonată de Agenția Internațională pentru Energie ar putea atinge un nivel de 3 milioane de barili pe zi, dar pentru Bloomberg a folosit pentru calculele sale o estimare mai conservatoare de 2 milioane, bazată pe datele de la analiștii de la Morgan Stanley. China dispune, de asemenea, de stocuri semnificative de petrol pe care le poate utiliza pentru a reduce impactul asupra aprovizionării.

Printre alte măsuri, SUA au ridicat temporar sancțiunile asupra petrolului rusesc și iranian care era blocat pe mare, în depozitare plutitoare – făcându-l disponibil pentru un grup mult mai mare de cumpărători, care au intervenit rapid.

Măsurile luate până acum nu au reușit încă să liniștească îngrijorările marilor țări consumatoare. Japonia a cerut deja AIEA să ia în considerare o eliberare suplimentară coordonată a rezervelor de petrol, dacă va fi necesar.

Avantajele unei noi eliberări de stocuri au fost discutate și la o recentă reuniune a grupului de lucru pentru energie al Uniunea Europeană, potrivit unei persoane familiarizate cu situația, deși unele țări au susținut că o astfel de măsură ar trebui rezervată pentru momentul în care apar perturbări fizice reale, nu pentru gestionarea prețurilor. De asemenea, nu este clar dacă noi eliberări ar crește efectiv cantitatea de petrol de pe piață sau ar însemna doar că livrările continuă pentru o perioadă mai lungă.

Asia, prima lovită de criza petrolului

Având deja în desfășurare o eliberare record la o lună de la începutul crizei, nu este clar cât de mult mai pot face SUA pentru a proteja consumatorii americani de șocurile de preț, a declarat Mike Sommers, director executiv al American Petroleum Institute.

„Opțiunile sunt destul de limitate în acest moment”, a spus Sommers într-un interviu.

În timp ce contractele futures pentru țiței au rămas cu mult sub maximele lor, prețurile pentru combustibili rafinați precum motorina și combustibilul pentru avioane au explodat în ultimele săptămâni, ajungând uneori să depășească 200 de dolari și oferind primele semne de distrugere a cererii pe piețele asiatice, care depind în mare măsură atât de țiței, cât și de gaz petrolier lichefiat transportat prin Strâmtoarea Ormuz.

Pakistanul le-a cerut fanilor de cricket să urmărească meciurile de acasă pentru a economisi combustibil. În Thailanda există penurii, iar în Australia sute de benzinării au raportat lipsuri. Unele zboruri din Vietnam spre Noua Zeelandă au fost anulate, iar mai multe țări asiatice, inclusiv China, limitează exporturile. Coreea de Sud a anunțat restricție la exportul de nafta, un combustibil care se folosește la diverse petrochimicale și benzină.

Consultantul FGE NexantECA estimează că cererea din Asia a scăzut deja cu aproape 2 milioane de barili pe zi în această lună. Cea mai mare parte a scăderii cererii de până acum a fost în sectorul petrochimic, deși au existat reduceri și la benzină, combustibil pentru avioane și motorină, care sunt de așteptat să crească dacă războiul continuă în aprilie, a precizat acesta.

În Singapore, prețurile combustibilului marin sunt atât de ridicate încât cumpărătorii sunt reticenți să achiziționeze mai mult decât strictul necesar, iar vânzătorii nu doresc să vândă volume mari de teamă că deficitul va continua și vor rămâne fără cantități pentru a-și onora contractele viitoare.

Pe măsură ce criza se extinde, unele regiuni din Africa se confruntă deja cu perturbări ale aprovizionării, iar guvernele implementează măsuri pentru reducerea consumului.

Criza se îndreaptă spre Vest: penurie de motorină în Europa

Acum, unii din industrie avertizează că Europa se îndreaptă către prețuri dictate de penurie, în special în cazul motorinei, considerată „sângele” economiei globale. Mai mulți traderi și analiști au spus că regiunea se confruntă cu riscuri de deficit de aprovizionare în următoarele săptămâni dacă Strâmtoarea Ormuz nu este redeschisă, iar presiuni similare sunt așteptate și în America Latină.

Mesajul principal este că tranziția energetică ne va fi impusă într-un mod foarte dureros și foarte rapid.

Dacă strâmtoarea rămâne închisă și a doua lună, traderii și analiștii spun că se așteaptă ca piețele globale de energie să evolueze rapid într-o luptă pentru resurse, ceea ce va duce la creșterea prețurilor și va avantaja cumpărătorii și țările capabile să liciteze mai mult decât alții.

Deja, unii furnizori de GNL devin mai selectivi în negocierea volumelor pe termen mediu și lung, deoarece este mai profitabil să vândă pe piața spot, a declarat Steven Wilson, partener în cadrul practicii globale de energie de la Mayer Brown.

Mai mulți participanți din industrie au spus că observă semne că exporturile de petrol ale Statelor Unite către Asia sunt pe cale să crească în aprilie, pe măsură ce rafinăriile caută furnizori alternativi pentru a înlocui petrolul din Orientul Mijlociu.

În America Latină, un trader senior de petrol a descris că a primit apeluri de la cumpărători pe care încercase fără succes să-i atragă ani de zile, dar care acum sunt disperați să cumpere și dispuși să încheie tranzacții cu puține sau fără negocieri.

„Tranziția energetică ne va fi impusă într-un mod foarte dureros”

De obicei, când lumea se confruntă cu un șoc de aprovizionare cu petrol, piața se îndreaptă către Arabia Saudită, care este liderul de facto al grupului OPEC+, dar și singura țară cu o capacitate semnificativă de producție neutilizată.

Însă, având exporturile afectate de închiderea Strâmtoarea Ormuz, capacitatea regatului de a produce mai mult petrol este de puțin folos.

Deși prețurile mai mari pot duce la creșteri marginale ale producției în unele zone, precum Statele Unite, aproape jumătate dintre respondenții la sondajul trimestrial al Federal Reserve Bank of Dallas au spus că majorarea prețurilor îi va determina să foreze mai multe sonde, acest lucru nu va fi nici pe departe suficient pentru a compensa pierderile cauzate de blocarea Ormuzului.

Un director executiv al unei mari companii petroliere independente occidentale a declarat că firma a primit solicitări repetate din partea guvernului SUA de a crește producția de la începutul războiului.

În prezent, amploarea reducerii ofertei de pe piață este cel puțin la fel de mare ca în timpul embargoului petrolier arab, când creșterea costurilor energetice a dus la încetinirea puternică a creșterii economice și la stagflație. Acest șoc a determinat nu doar o scădere semnificativă a consumului de petrol până la sfârșitul deceniului, ci și o restructurare majoră a sistemului energetic global.

Astăzi, traderii, analiștii și economiștii estimează din nou că cererea globală de combustibili fosili și implicit activitatea economică va trebui să scadă semnificativ pentru a se adapta la oferta redusă, dacă strâmtoarea rămâne închisă.

„Dacă ne gândim la amploarea șocului care vine acum din Golf, am putea pierde între 5 și 10 milioane de barili pe zi din cerere, ceea ce va avea un impact semnificativ, similar cu anii ’70”, a declarat Jeff Currie, director de strategie pentru tranziții energetice la Carlyle Group. „Mesajul principal este că tranziția energetică ne va fi impusă într-un mod foarte dureros și foarte rapid.”

Scumpiri în lanț în toate sectoarele

Impactul depășește cu mult sectorul combustibililor. Produsele petrochimice sunt utilizate în orice, de la ambalaje alimentare până la îmbrăcăminte din poliester, iar producătorii avertizează deja că un conflict de durată va duce la creșteri vizibile ale prețurilor.

Fermierii și guvernele se grăbesc, de asemenea, să asigure nutrienți esențiali pentru culturi înainte de sezonul de plantare de primăvară, deoarece războiul crește prețurile și restrânge oferta.

Deși Statele Unite sunt cel mai mare exportator mondial de GNL, piața lor internă de gaze este relativ protejată de șocul de preț datorită producției masive.

Prețurile globale ale gazelor au scăzut după ultima criză energetică, iar piața se pregătea pentru noi scăderi, pe măsură ce mai multe uzine de gaz natural lichefiat din SUA și Qatar urmau să intre în funcțiune și să crească oferta globală. Această perspectivă a fost însă dată peste cap. Unii analiști spun acum că lumea a trecut de la posibilitatea unui surplus la un deficit mai târziu în acest an.

Europa iese din iarnă cu depozitele de gaze reduse, ceea ce crește probabilitatea că va trebui să cumpere mai mult GNL în această vară pentru a le reumple. Mulți consumatori asiatici de GNL și-au redus achizițiile din cauza prețurilor ridicate.

Acest lucru ajută la eliberarea unor cantități pentru alți importatori, dar ar putea să nu fie sustenabil pe tot parcursul anului dacă firmele vor trebui să-și refacă stocurile. Vremea mai caldă din lunile următoare ar putea, de asemenea, să intensifice competiția pentru resurse.

Chiar și după redeschiderea strâmtorii, fluxurile vor avea nevoie de luni pentru a reveni la normal. chiar și pentru producătorii care nu au suferit daune în război.

„Atât timp cât Ormuz rămâne închisă, piețele de petrol și gaze nu se echilibrează”, a declarat Aldo Spanjer, șeful strategiei energetice la BNP Paribas. „Reducerea semnificativă a cererii necesară pentru a echilibra aceste piețe, în cazul unei întreruperi prelungite a Ormuzului, va necesita prețuri mult mai mari decât cele actuale.”