“Petrol la 40 de dolari pe baril sau recesiune globală”. Scenariile extreme ale războiului din Iran explicate de un investitor de top

Prețurile petrolului au crescut deja ca răspuns la restricții, analiștii întrebându-se cât de repede se va relua comerțul normal. FOTO: Getty Images

Unul dintre cei mai puternici lideri ai piețelor financiare globale avertizează că războiul din Iran ar putea avea un deznodământ care să se încadreze în două extreme: Iranul este integrat în sistemul internațional, iar bunurile și serviciile sale (cel mai important, petrolul său) sunt lansate pe piața mondială, împingând prețurile în jos sau regimul iranian continuă să fie în conflict cu adversarii globali, iar prețurile petrolului rămân semnificativ ridicate nu doar pentru luni, ci pentru ani de zile, potirvit Fortune.

Cel puțin aceasta este opinia CEO-ului și cofondatorului BlackRock, Larry Fink. El a prezentat și un scenariu optim: „Aș putea să zugrăvesc un scenariu în care aș putea vedea, peste un an, petrolul la 40 de dolari pe baril; l-aș putea vedea peste 150 de dolari. Avem două rezultate foarte extreme”, a declarat Fink pentru BBC.

„Toată lumea trebuie să recunoască faptul că nu se va găsi undeva la mijloc. Va fi [una] dintre cele două extreme: Este Iranul o țară care poate fi acceptată de comunitatea internațională? Poate fi o țară care participă din nou la viața mondială?”, a reflectat Fink. Un astfel de rezultat ar putea reduce prețurile petrolului, inundând piața cu o aprovizionare în prezent sufocată de amenințările militare din Strâmtoarea Ormuz.

Prețurile petrolului au crescut deja ca răspuns la restricții, analiștii întrebându-se cât de repede se va relua comerțul normal odată ce conflictul se apropie de sfârșit. Dacă conflictul va continua mai mult decât perioada de aproximativ o lună indicată de președintele Trump, acest lucru va avea un impact de mai lungă durată asupra prețurilor la gaze și energie - o preocupare deosebită pentru consumatorii deja sensibili la șocurile legate de accesibilitate.

„Iranul rămâne o amenințare”, a continuat Fink. „O amenințare la adresa comerțului, o amenințare la adresa Strâmtorii Hormuz, o amenințare la adresa coexistenței pașnice a regiunii. Aș argumenta că am putea avea ani cu petrol peste 100 de dolari, mai aproape de 150 de dolari, ceea ce are implicații profunde asupra economiei. Implicația de 40 de dolari pentru petrol este una de abundență și creștere; cealaltă este rezultatul unei recesiuni probabil severe și abrupte. Nu cred că cineva știe care va fi rezultatul.”

Dacă conducerea Iranului dorește să continue să fie un „exportator de frică” și alege să acționeze împotriva comerțului internațional, Fink a adăugat: „Vom avea o recesiune globală. Gândiți-vă ce înseamnă asta pentru prețurile agricole; îngrășămintele sunt un produs secundar al gazelor... Perturbă cu adevărat multe lanțuri de aprovizionare.”