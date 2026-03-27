Mine marine, rachete și kilometri întregi de coastă: De ce Iranul are avantajul în Strâmtoarea Ormuz

Chiar dacă SUA vor să escorteze petroliere prin Strâmtoare, Iranul are încă avantaj în multe privințe, parțial datorită metodelor sale de război neconvenționale. Foto: Getty Images

Strâmtoarea Ormuz a fost practic închisă timp de aproape patru săptămâni, aruncând piețele globale de petrol în haos și situația nu pare să aibă un sfârșit clar. Amenințările și atacurile Iranului asupra navelor din Golf au crescut suficient riscul de tranzit pentru a opri aproape tot traficul pe calea navigabilă îngustă, care este principalul canal pentru aproximativ 20% din petrolul și gazele naturale din lume, plus îngrășămintele care ajută la cultivarea culturilor de care depinde lumea. Chiar dacă SUA vor să escorteze petroliere prin Strâmtoare, Iranul are încă avantaj în multe privințe, parțial datorită metodelor sale de război neconvenționale, scrie CNN.

Pe măsură ce criza energetică se adâncește, președintele american Donald Trump a lăudat eforturile diplomatice de a pune capăt blocadei, în timp ce a dislocat mii de soldați suplimentari în Orientul Mijlociu și a analizat posibile escorte ale Marinei americane pentru petroliere.

Însă Iranul are încă avantaj în multe privințe, parțial datorită metodelor sale de război neconvenționale, inclusiv drone ieftine și mine marine, și parțial datorită geografiei sale. Luate împreună, aceste două realități îngreunează apărarea navelor de către Statele Unite sau alții sau securizarea militară a strâmtorii.

Este profitabil pentru Iran să păstreze controlul. Oficialii iranieni au declarat că vor continua să perceapă taxe pentru trecerea în siguranță a unor petroliere prin strâmtoare, după ce Lloyd's List Intelligence a publicat un raport pe 23 martie în care se preciza că cel puțin două nave au plătit sume mari pentru a traversa strâmtoarea.

De ce geografia favorizează Iranul

Strâmtoarea Ormuz are un diametru de aproximativ 38 de kilometri în punctul său cel mai îngust, potrivit firmei de analiză maritimă Vortexa. Și aproape tot traficul trece prin două rute principale de navigație care sunt și mai înguste.

„Este descris ca un punct de blocare dintr-un motiv întemeiat. Se presupune că există o mulțime de puncte de blocare în întreaga lume. Dar s-ar putea argumenta că acesta este un punct cu o provocare unică, deoarece nu există alternative”, a declarat Nick Childs, cercetător senior pentru Forțele Navale și Securitatea Maritimă la Institutul Internațional pentru Studii Strategice (IISS).

O parte a provocării pentru nave și orice potențiale operațiuni de escortare a navelor este că spațiul de manevră este foarte restrâns.

„În oceanul deschis există întotdeauna opțiunea de a redirecționa. Într-un punct de blocare sau într-o mare îngustă, această opțiune este imposibilă”, a declarat Kevin Rowlands, redactor-șef la think tank-ul Royal United Services Institute.

„Asta înseamnă că Iranul nu trebuie neapărat să-și caute și să-și găsească țintele. Poate sta și aștepta. Acest lucru creează efectiv o zonă ucigașă, în care timpul de avertizare pentru un atac poate fi de doar câteva secunde”, a spus el.

Iranul are aproape 1.600 km de coastă, de pe care poate lansa rachete antinavă. Aceste baterii de rachete sunt mobile, ceea ce le face mai greu de eliminat, iar linia lungă de coastă a Golfului înseamnă că Iranul poate ataca mult dincolo de strâmtoarea în sine.

„Pe partea nordică, iraniană, nu este o câmpie plată. Există dealuri, munți, văi, zone construite și insule în largul coastei. Toate acestea îngreunează detectarea unei amenințări iminente și facilitează ascunderea sistemelor mobile de arme de către Iran”, a declarat Rowlands, fostul șef al Centrului de Studii Strategice al Marinei Regale din Regatul Unit.

Cu ce ​​amenințări se confruntă navele în Strâmtoarea Ormuz

Analiștii spun că această capacitate a Iranului de a provoca pagube navelor comerciale prin intermediul gamei sale de capabilități ofensive a fost redusă de la începutul războiului.

„Cu toate acestea, este aproape imposibil să reducem riscul la zero și ne putem aștepta ca navele să se confrunte cu un nivel rezidual de amenințare pentru o perioadă de timp, provenit din partea unora sau a tuturor acestor sisteme”, a spus Rowlands.

Amenințările complexe înseamnă că orice operațiune de escortare a navelor ar trebui probabil să depășească cu mult un convoi tradițional de nave de război care călătoresc înaintea și în spatele petrolierelor.

„Este mai probabil ca o misiune navală să utilizeze o abordare de apărare stratificată, cu supraveghere de la sateliți, aeronave de patrulare și drone aeriene. Navele pot urma o rută specifică care a fost curățată de mine”, a spus el.

„SUA a reușit să degradeze multe dintre capacitățile navale convenționale ale Iranului Însă cea mai mare amenințare vine în continuare din arsenalul neconvențional al Iranului, cum ar fi dronele, navele mici cu atac rapid și chiar ambarcațiunile fără pilot, pline cu explozibili”, a spus Childs.

„Dacă iranienii decid să le mineze, le puteți rostogoli de pe spatele unui dhow (vânzător) care altfel arată inocent. Deși SUA probabil au luat în considerare principalele submarine ale Iranului, este posibil să mai existe «submarine pitice» la care trebuie să ne gândim”, a adăugat el, referindu-se la submarinele mici care pot opera în ape puțin adânci.

Aliații SUA, inclusiv Regatul Unit, Franța și Bahrain, lucrează, de asemenea, la dezvoltarea de planuri viabile pentru protejarea transportului maritim internațional pe această cale navigabilă.

Cum stau lucrurile acum

Iranul a atacat cel puțin 19 nave în apropierea Strâmtorii Ormuz, în Golful Persic și în Golful Oman. Analiștii notează că Iranul nici măcar nu trebuie să distrugă nave pentru a-și atinge obiectivul de a perturba comerțul global cu energie. Atâta timp cât amenințarea rămâne suficient de mare, este puțin probabil ca firmele de transport maritim să își asume riscul de a relua tranzitul. Totuși, unele nave cu legături cu Iranul, China, India și Pakistanul au reușit să traverseze strâmtoarea.

Iranul a declarat că „navele neostile” pot tranzita Strâmtoarea dacă se coordonează cu autoritățile iraniene. Raportul Lloyd's List Intelligence arată că cel puțin 16 nave au reușit să treacă prin strâmtoare, inclusiv una despre care se crede că a plătit o taxă de 2 milioane de dolari, precum și mai multe petroliere „zombie” care au folosit identități false ale unor nave demontate. CNN nu a putut verifica independent raportul.

Chiar dacă tot traficul de petroliere va fi reluat în cele din urmă, va dura ceva timp pentru a elimina restanțele: aproape 2.000 de nave sunt blocate în Golful Persic, potrivit Organizației Maritime Internaționale.

Administrația Trump a lăudat ceea ce numește „progres diplomatic”. Între timp, Iranul susține că nu poartă negocieri cu SUA, deși a recunoscut un schimb de mesaje prin intermediul mediatorilor.

Discursurile lui Trump despre negocieri vin pe fondul în care mii de alte pușcași marini și marinari americani se îndreaptă spre Orientul Mijlociu.

Doi oficiali americani au declarat pentru CNN la începutul acestei săptămâni că a 11-a Unitate Expediționară a Pușcașilor Marini și Grupul Amfibiu Boxer sunt pe drum. Iar oficialii americani au declarat anterior pentru CNN că Unitatea Expediționară a Pușcașilor Marini (MEU) a navei de asalt USS Tripoli va fi trimisă în Orientul Mijlociu, fără a dezvălui exact unde va fi desfășurată sau pentru ce operațiuni va fi folosită.

Aceste unități de luptă multinavale (MEU) au fost de obicei folosite pentru misiuni precum evacuări și operațiuni amfibii care necesită mișcări de la navă la țărm, cum ar fi raiduri și asalturi. Acest lucru a amplificat speculațiile cu privire la potențiale operațiuni la sol, deși administrația Trump a declarat până acum că a exclus operațiunile terestre în Iran.

Analiștii militari au declarat că SUA ar putea miza pe faptul că simpla aducere a USS Tripoli și a altor active maritime în regiune pentru a reprezenta o amenințare ar putea fi suficientă pentru a schimba calculele Iranului.

Trump amenință, de asemenea, că va ataca mai multe situri legate de comerțul cu petrol al Iranului dacă acesta continuă să blocheze Strâmtoarea Ormuz. Vinerea trecută, armata americană a atacat instalațiile militare de pe insula Kharg, care gestionează aproximativ 90% din exporturile de țiței ale țării. Siturile legate de comerțul cu petrol de pe insula controlată de guvern nu au fost afectate, dar Trump a avertizat că acestea ar putea fi următoarele, ceea ce ar reprezenta o nouă escaladare a situației.