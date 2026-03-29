Iranul lasă 20 de nave comerciale să treacă prin Strâmtoarea Ormuz. Islamabad: "Un semn de pace"

Publicat la 11:04 29 Mar 2026 Modificat la 11:06 29 Mar 2026

Petrolier în Strâmtoarea Ormuz. Pakistanul a anunțat că permite unui număr de 20 de nave ale acestei țări să tranziteze calea navigabilă, a cărei închidere, în urma războiului, a generat o criză petrolieră globală. Foto: Getty Images

Guvernul iranian a fost de acord să permită trecerea a 20 de nave comerciale sub pavilion pakistanez prin Strâmtoarea Ormuz, anunță presa internațională citată de Agerpres.

Informația a fost confirmată duminică dimineață de guvernul de la Islamabad și prezentată drept "un pas către pace" în contextul eforturilor de mediere întreprinse de țara asiatică în conflictul din Orientul Mijlociu.

Vicepreședintele și ministrul de externe al Pakistanului, Ishaq Dar, a precizat că înțelegerea cu Iranul va permite tranzitarea a două nave pe zi pe această rută maritimă strategică, unde comerțul global a fost restricționat de la începutul ostilităților, la sfârșitul lunii februarie.

"Acesta este un gest binevenit și constructiv din partea Iranului și merită recunoaștere. Este un vestitor al păcii și va ajuta la instaurarea stabilității în regiune", a spus ministrul pakistanez într-un mesaj postat pe rețelele de socializare.

Premierul pakistanez a vorbit cu președintele iranian înaintea anunțului privind permisiunea de trecere a navelor prin Ormuz

El a adăugat că măsura "va consolida eforturile noastre colective în această direcție" și a estimat că "dialogul, diplomația și acest tip de măsuri de consolidare a încrederii sunt singura cale de urmat".

Ridicarea parțială a blocadei maritime împotriva Pakistanului vine la câteva ore după ce prim-ministrul pakistanez Shehbaz Sharif a avut o lungă conversație telefonică cu președintele iranian Masud Pezeshkian.

În timpul convorbirii de sâmbătă, Teheranul a insistat asupra necesității de a "construi încredere" ca o condiție prealabilă pentru avansarea discuțiilor asupra propunerii de pace în 15 puncte avansată de Statele Unite și transmisă prin guvernul de la Islamabad.

Capitala pakistaneză îi găzduiește duminică pe miniștrii de externe ai Arabiei Saudite, Turciei și Egiptului pentru două zile de consultări pentru a coordona o posibilă soluție la criză care să împiedice escaladarea conflictului din Golf, amintește presa internațională.