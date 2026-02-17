Milano e în alertă. Trump ia în calcul să meargă acolo duminică pentru finala de hochei pe gheață și închiderea Jocurilor Olimpice

DonaldTrump ia în calcul să meargă La Milano duminică pentru finala de hochei pe gheață și închiderea Jocurilor Olimpice. Foto: Getty Images

Autoritățile din Milano pregătesc măsuri de securitate pentru o posibilă vizită a președintelui SUA, Donald Trump, duminică, care și-a exprimat intenția de a participa la finala masculină de hochei pe gheață și la ceremonia de închidere a Jocurilor Olimpice de iarnă, scrie Corriere dela Serra.

Surse citate de presa italiană spun că Trump ar fi arătat recent intenția de a asista din tribune la meciul pentru medalia de aur, care ar urma să se dispute la arena din Santa Giulia, în cazul în care echipa Statelor Unite se califică în finală. Semnale privind această posibilitate ar fi fost transmise și de la Roma către Milano, motiv pentru care prefectura și poliția au început să planifice măsuri de ordine publică.

Planul de securitate ar urma să se bazeze pe procedurile deja aplicate în ultimele zile cu ocazia vizitelor vicepreședintelui JD Vance, ale familiei acestuia și ale secretarului de stat Marco Rubio, aflați în zonă în contextul Jocurilor. O eventuală prezență a lui Trump la Milano ar fi una scurtă și concentrată pe un număr redus de obiective.

Scenariul discutat prevede ca, după aterizarea aeronavei prezidențiale, coloana oficială să se deplaseze direct către arena din Santa Giulia pentru finala de hochei, urmând ca apoi delegația să plece spre Verona, unde este programată ceremonia de închidere a Jocurilor, la Arena din Verona, eveniment la care sunt așteptați lideri politici, membri ai familiilor regale și invitați din mediul public.

Nu sunt anticipate, în acest stadiu, prânzuri oficiale, vizite turistice sau un program extins în oraș.

Nu e clar încă dacă Trump ar urma să sosească duminică, la timp pentru finala programată la ora 14:30, sau dacă ar putea ajunge sâmbătă, variantă care ar presupune să rămână noaptea în Milano.

Decizia finală privind vizita ar urma să fie luată vineri, după ce se va ști care sunt echipele calificate în finala olimpică. Echipa SUA este deja calificată în sferturile de finală și își așteaptă adversarul, care va fi stabilit în urma meciului Suedia–Letonia. În cazul unei victorii, americanii ar urma să joace semifinala vineri, cu șansa de a ajunge în ultimul act al competiției.