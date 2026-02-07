VIDEO. JD Vance a fost huiduit la deschiderea Jocurilor Olimpice. Reacția lui Trump: ”E surprinzător, pentru că oamenii îl apreciază”

JD Vance a fost huiduit la deschiderea Jocurilor Olimpice. FOTO: Hepta

Stadionul din Milano a izbucnit în huiduieli în momentul în care JD Vance a apărut pe ecranele uriașe la deschiderea Jocurilor Olimpice de iarnă. Gestul reflectă furia locală față de politicile administrației Trump și prezența agenților ICE în Italia, scrie The Wall Street Journal. Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, s-a declarat surprins de această reacție față de vicepreședintele american, deoarece ”oamenii îl apreciază”.

UPDATE „Sunteţi sigură?”, a răspuns Trump la întrebarea („Aţi văzut că vicepreşedintele Vance a fost huiduit la Jocurile Olimpice?”) unei jurnaliste.

Preşedintele american, intrigat, a adăugat: „Este surprinzător, pentru că oamenii îl apreciază. Desigur, se află în străinătate, dar în mod normal nu este huiduit în această ţară.”

Reporter: Did you see that the VP Vance got booed at the Olympics?



Trump: That’s surprising because people like him. He doesn’t get booed in this country. pic.twitter.com/cmbfm21FNm — Acyn (@Acyn) February 7, 2026

Știrea inițială

Delegația Statelor Unite a intrat vineri seară pe stadionul San Siro, la Milano, pe un fundal de huiduieli și fluierături dezaprobatoare venite din partea mulțimii internaționale de peste 65.000 de spectatori. Reacția s-a intensificat când vicepreședintele JD Vance a apărut pe ecranul uriaș în timpul intrării echipei SUA. Singura altă delegație care a primit un tratament similar a fost Israel.

Organizatorii Olimpiadei se pregătiseră pentru posibilitatea unui val de sentiment antiamerican în interiorul stadionului. Pe străzile din Milano avuseseră loc deja proteste izolate față de prezența în oraș a agenților de imigrare ICE.

Întrebată înaintea Jocurilor despre cum ar putea fi primiți americanii, președinta CIO, Kirsty Coventry, a spus că speră ca ocazia să fie „văzută de toată lumea drept o oportunitate de a fi respectuoși”.

Chiar și Comitetul Olimpic și Paralimpic al SUA a recunoscut că sportivii săi s-ar putea să nu fie cei mai populari invitați la petrecere și i-a avertizat în legătură cu o primire potențial glacială. „Am făcut foarte multă pregătire cu sportivii, ca să ne asigurăm că se simt confortabil”, a declarat directoarea executivă a USOPC, Sarah Hirshland.

Relațiile dintre SUA și Europa sunt la cel mai scăzut nivel din ultimele decenii, iar amenințările președintelui Trump de luna trecută privind preluarea teritoriului danez Groenlanda au fost punctul culminant al unui an de ostilitate a administrației sale față de aliații de peste Atlantic.

O bună parte a elitelor politice de pe continent consideră că nu se mai pot baza pe SUA, iar sondajele sugerează că și publicul gândește la fel. Peste 60% dintre italieni au acum o opinie nefavorabilă despre Statele Unite, în linie cu alte țări din Europa Occidentală, potrivit unui sondaj YouGov publicat vineri.

Totuși, premierul italian Giorgia Meloni a încercat să se poziționeze ca mediator între SUA și Europa, apărând ferm alianța transatlantică aflată în dificultate. Înainte să se așeze în lojă alături de Vance, pe San Siro, Meloni discutase cu acesta și cu secretarul de stat Marco Rubio, la aproape un an de la prima ei întâlnire cu Vance la Roma, la funeraliile Papei Francisc. „Sunt două evenimente care vorbesc despre un sistem de valori care ține împreună Europa și Statele Unite”, a spus ea.

Ceremonia de vineri nu a fost însă un eveniment care să-i aducă laolaltă pe toți sportivii olimpici. Pentru prima dată, deschiderea oficială a fost organizată simultan în patru locații diferite, de la stadionul de la marginea Milanului, la stațiunea de schi Cortina din Munții Dolomiți, până la alte situri mai mici, în Livigno și Predazzo. Asta a însemnat că doar o parte din delegația americană, formată din 232 de membri, a auzit reacția publicului milanez.

Totuși, contingentul condus de patinatoarea de viteză Erin Jackson a fost suficient de numeros încât fanii să-i poată vedea pe americani aliniați în tunel. După câteva aplauze răzlețe, fluierăturile au acoperit muzica de pe stadion. În schimb, italienii i-au aplaudat puternic pe sportivii din Mexic și Canada.