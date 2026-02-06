Europa a făcut concesii Statelor Unite în Groenlanda, dar nu vrea să recunoască, dezvăluie JD Vance

2 minute de citit Publicat la 10:04 06 Feb 2026 Modificat la 10:10 06 Feb 2026

JD Vance spune că europenii sunt "prietenoși în privat" iar apoi atacă SUA în mod public. Foto: Getty Images

Aliații europeni ai SUA au făcut mai multe concesii Statelor Unite în privința Groenlandei, dar nu recunosc asta în mod public, susține vicepreședintele american JD Vance.

"Cu siguranță am obținut mult mai mult decât am avut inițial", a spus el într-un interviu televizat.

Potrivit lui Vance, "cadrul unui viitor acord" privind insula arctică va fi în beneficiul SUA.

Acordul a fost anunțat de președintele Donald Trump, luna trecută.

Anunțul lui Trump a venit pe fondul temerilor că SUA sunt gata să folosească forța pentru ocuparea teritoriului danez semi-autonom.

Președintele american și-a justificat ofensiva legată de Groenlanda spunând că aceasta trebuie să fie sub controlul Statelor Unite pentru a fi apărată de posibile atacuri din partea Rusiei și Chinei.

Guvernele din Danemarca și Groenlanda au transmis că nu vor fi de acord să cedeze suveranitatea asupra insulei, iar aliații europeni le-au sprijinit declarativ.

SUA au dreptul de a aduce oricât de mulți militari în Groenlanda

Groenlanda este slab populată, însă plasarea sa între America de Nord și Arctica îi conferă o poziție strategică pentru sisteme militare de avertizare timpurie în caz de atacuri cu rachete.

Ceva mai mult de 100 de militari americani sunt staționați permanent la o bază americană din extremitatea nord-vestică a insulei.

SUA operează această bază încă din perioada celui de-al Doilea Război Mondial.

În conformitate cu acordurile existente cu Danemarca, SUA au puterea de a aduce oricâte trupe în Groenlanda.

JD Vance: Rusia și China și-au făcut planuri în Groenlanda

În interviul televizat citat de BBC, JD Vance nu a oferit detalii despre conținutul acordului anunțat de Trump.

El a continuat să repete că Rusia și China și-au făcut planuri în legătură cu insula.

"Este una dintre regulile nescrise pe care toată lumea le știe: în cazul în care chinezii sau rușii ar viza unul dintre sistemele noastre critice de apărare antirachetă, l-am apăra în orice situație. Pentru asta, nu primim nimic în schimb", a declarat vicepreședintele SUA.

"Hai să rescriem puțin regulile aici și să spunem că, dacă Statele Unite protejează întregul sistem global de apărare antirachetă - în primul rând al nostru, dar de care beneficiază și alții - atunci ar trebui să obținem un anumit beneficiu din această înțelegere", a continuat el.

Nu este clar dacă "beneficiul" invocat de JD Vance se referă la resursele naturale ale Groenlandei, care includ minerale din pământuri rare, uraniu și fier.

Acestea devin mai ușor accesibile pe măsură ce gheața arctică se topește din cauza schimbărilor climatice.

Oamenii de știință cred că insula ar putea avea, de asemenea, rezerve semnificative de petrol și gaze.

JD Vance: Europenii sunt dispuși la concesii în privat, iar apoi ne atacă în public

Când a anunțat "acordul-cadru" privind insula, președintele Donald Trump a spus că acesta ar implica accesul la resursele minerale ale Groenlandei.

În acest context, vicepreședintele SUA i-a acuzat pe aliații europeni de duplicitate.

"Este foarte amuzant, pentru că europenii sunt atât de prietenoși în privat și sunt dispuși să facă multe compromisuri, iar ulterior ne atacă public", a susținut el.

"Îmi pare rău, totul este fals. Ideea că nu au făcut nicio concesie concesie Statelor Unite nu este adevărată", a conchis el.