Misterioasa bază americană din gheața Groenlandei. A fost abandonată în 1967, însă topirea calotei scoate la lumină secretele nucleare

„Orașul de sub gheață. Baza militară ascunsă sub calota de gheață din Groenlanda. Foto: NASA Earth Observatory

Cu mult înainte de ambițiile recente ale lui Donald Trump, SUA integraseră Groenlanda în perimetrul lor defensiv. Poziția geografică a insulei era ideală. Ea se află între America de Nord și Rusia. În timpul Războiului Rece, ghețurile Groenlandei au devenit un scut natural. Sub ele urma să se ascundă o forță nucleară uriașă. Camp Century a fost construită pentru a fi bază de cercetare polară, la 1.300 de kilometri de polul nord, însă facilitățile sale au găzduit și o misiune ultra-secretă din perioada Războiului Rece numită „Proiectul Viermele de Gheață”.

Rachete nucleare îngropate sub ghețuri eterne: acesta era proiectul faraonic al Statelor Unite în anii 1960. Aflate atunci în plin apogeu al Războiului Rece, forțele armate americane imaginează „Iceworm”, o bază militară subterană secretă în Groenlanda.

Baza ultrasecretă a SUA a fost folosită pentru a ascunde locurile de lansare pentru rachete în Arctica. Armele, un tip de rachetă nucleară cunoscută sub numele de „Iceman”, ar fi urmat să fie lansate prin calota de gheață, ținta lor potențială fiind Uniunea Sovietică, scrie CNN.

Un oraș sub gheață alimentat cu energie nucleară

În 1962, dr. Robert Weiss a fost trimis la Camp Century fără să știe ce se întâmplă acolo. I s-a spus doar că este o stație de cercetare polară săpată la aproximativ 8 metri sub suprafața calotei de gheață a Groenlandei.

Unchiul Sam „m-a trimis să stau sub calota glaciară la aproximativ 1.300 de kilometri de Polul Nord”, și-a amintit dr. Robert Weiss, care atunci avea 26 de ani și acum este profesor de urologie Donald Guthrie la Universitatea Yale. Weiss, care a spus că nu cunoaștea planurile ambițioase ale Pentagonului până când informațiile au fost desecretizate la mijlocul anilor 1990. Își amintește despre două deplasări de serviciu la Camp Century, în 1962 și 1963. A petrecut doar un an în total acolo, trăind luni de zile într-un oraș sub gheață, alimentat cu energie nucleară.

Armata americană a abandonat Camp Century la sfârșitul anilor 1960, după mai puțin de un deceniu de funcționare – lucrările științifice de desfășurate acolo, în domenii precum geofizica și paleoclimatologia, având impact asupra descoperirilor viitoare. Iar povestea stației de cercetare nu s-a încheiat încă.

Topirea accelerată a calotei glaciare ar putea scoate la suprafață secretele bazei dar și materiale radioactive.

Construirea unui „oraș sub gheață”, așa cum a fost numit Camp Century, a fost o ispravă fără precedent. Stațiile de cercetare polară de astăzi sunt construite de obicei deasupra gheții.

Utilaje grele au creat în zăpadă o rețea de aproximativ 12 tuneluri. Clădirile prefabricate ridicate în cavernele subterane găzduiau dormitoare, băi, laboratoare, o sală de mese, spălătorie și sală de sport. Un reactor nuclear, transportat pe 222 de kilometri de-a lungul calotei de gheață și instalat sub gheață, a alimentat baza.

„Condițiile de viață erau de obicei bune chiar dacă erai sub zăpadă. Era un tunel mare în care puteai conduce un camion în el, în campus, și era un tunel lung”, și-a amintit Weiss.

La scurt timp după ce a devenit operațional în 1960, reactorul nuclear a fost oprit, deoarece radiațiile în anumite părți ale taberei au crescut la niveluri inacceptabile. Plumbul a fost transportat pentru a proteja mai bine componentele reactorului. Oficialii rezolvaseră aceste probleme până la sosirea lui Weiss și nu-și amintea să fi fost deranjat să trăiască aproape de un reactor nuclear.

Proiectul „Viermele de Gheață”

Camp Century a funcționat continuu între 1960 și 1964, iar apoi în timpul verilor abia până la închiderea sa în 1967. Misiunea publică a stației era cercetarea științifică.

Baza în sine a fost un studiu privind fezabilitatea locuirii umane pe termen lung pe calota de gheață. Alte domenii de cercetare științifică, conform cărții lui Nielsen și Nielsen, au inclus fenomenele din jurul polului nord magnetic și modul în care acestea ar putea afecta canalele de comunicație, geofizica calotei de gheață și modul de identificare a crevaselor periculoase ale ghețarilor și experimentarea cu însămânțarea norilor.

Dar în spatele fastului și propagandei Războiului Rece, Camp Century a fost un teren de testare pentru o misiune secretă cunoscută sub numele de Proiectul „Viermele de Gheață”.

Planul îndrăzneț prevedea o rețea de site-uri de lansare de rachete conectate printr-un sistem de tuneluri sub gheața arctică, care ar putea atinge ținte în Rusia cu mai multă precizie. Scopul proiectului a fost să acopere în cele din urmă o suprafață de aproximativ 135.000 de kilometri pătrați cu capacitatea de a desfășura aproximativ 600 de rachete.

Weiss a spus că a fost martor la ceea ce, în retrospectivă, a fost probabil un efort eșuat de a crea o placă cheie a Proiectului Iceworm, o modalitate de a muta rachetele sub gheață, evitând în același timp supravegherea rusă: o cale ferată subterană. El își amintește încercările nereușite de construire a căii ferate care au avut loc într-un tunel în formă de potcoavă excavat sub gheață, care a fost testat pentru a înțelege ce fel de sarcini ar putea suporta.

Proiectul Iceworm a devenit cunoscut abia în 1997, când Institutul Danez de Afaceri Internaționale a obținut un set desecretizat de documente americane în legătură cu un studiu mai amplu al rolului jucat de Groenlanda în Războiul Rece.

Proiectul a lăsat în urmă tone de deșeuri periculoase. Armata americană a îndepărtat reactorul nuclear care a alimentat Camp Century, dar loturi de ape uzate radioactive au fost descărcate într-o cavitate din calota de gheață în timpul anilor de funcționare. În plus, apele uzate produse de locuitorii bazei sunt încă în gheață.

Un studiu publicat în 2016 sugerează, de asemenea, că site-ul ar putea conține poluanți toxici, cum ar fi bifenilii policlorurați. Acum, oamenii de știință sunt îngrijorați de faptul că creșterea temperaturii Pământului ar putea topi gheața care acoperă Camp Century și ar putea expune deșeurile.