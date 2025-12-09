Miliardarul Andrej Babis, care are afaceri şi în România, revine în funcția de premier al Cehiei

2 minute de citit Publicat la 14:42 09 Dec 2025 Modificat la 14:42 09 Dec 2025

Miliardarul Andrej Babis, care are afaceri şi în România, revine în funcția de premier al Cehiei. Foto: Hepta

Miliardarul Andrej Babis, susținător al președintelui american Donald Trump, a revenit marți în funcția de prim-ministru al Cehiei, la două luni după alegerile parlamentare câștigate de partidul său, ANO, și la patru ani după ce a pierdut puterea, conform Agerpres. Babis are afaceri inclusiv în România, el fiind proprietarul a sute de companii, majoritatea în grupul Agrofert – în sectorul agricol.

Babis, în vârstă de 71 de ani, care a condus anterior țara între 2017 și 2021, a fost numit oficial de președintele Petr Pavel.

"Le promit tuturor cetățenilor Republicii Cehe să le apăr interesele, atât la nivel național, cât și internațional', a declarat el presei adunate la ceremonia de învestitură.

Neavând o majoritate suficientă pentru a guverna singur - cu 80 de locuri din 200 -, a semnat un acord de coaliție cu SPD, partid eurosceptic de extremă dreapta, și cu Vocea Automobiliștilor, formațiune de dreapta.

Babis, care a făcut campanie electorală pe baza promisiunii de a crește beneficiile sociale și de a reduce ajutorul acordat Ucrainei, acordând prioritate cehilor, a promis loialitate față de Uniunea Europeană în urma alegerilor.

Însă revenirea sa la putere ar putea însemna o poziție mai critică față de Bruxelles și o apropiere de Ungaria și Slovacia, care au refuzat orice ajutor militar pentru Ucraina și obstrucționează sancțiunile împotriva Rusiei.

Cine este Andrej Babis

Anul trecut, Babis și-a unit forțele cu premierul ungar Viktor Orban, care a salutat în octombrie victoria electorală a aliatului său, pentru a forma grupul parlamentar eurosceptic 'Patrioți pentru Europa'.

După o scurtă analiză a situației, Babis a respins în cele din urmă apelul SPD de a organiza un referendum privind ieșirea din UE.

Fostul comunist, care și-a făcut averea în afaceri, conduce în special conglomeratul alimentar și chimic Agrofert, fondat în 1993. Conform Forbes, este a șaptea cea mai bogată persoană din Republica Cehă, o țară cu 10,9 milioane de locuitori și, de asemenea, membră a NATO.

Născut la Bratislava pe 2 septembrie 1954, a ales cetățenia cehă după divizarea Cehoslovaciei în 1993 și a intrat în politică în 2011, fondând mișcarea generală Acțiunea Cetățenilor Nemulțumiți (ANO, 'Da' în cehă).

După înfrângerea la limită la alegerile parlamentare din 2021, nu a reușit să fie ales președinte în 2023 împotriva lui Petr Pavel.

Acesta din urmă stipulase drept condiție pentru numirea sa în funcția de șef al guvernului găsirea unei soluții la potențialele conflicte de interese cu activitățile sale comerciale.

Săptămâna trecută, Babis a anunțat că va transfera operațiunile conglomeratului său către o entitate independentă, în așteptarea moștenirii de către copiii săi. Pavel și-a exprimat satisfacția față de această decizie, deși lipsa detaliilor ridică semne de întrebare, având în vedere trecutul miliardarului.

Acuzațiile de abateri la adresa sa sunt persistă, iar adversarii săi îl acuză că a confundat interesele Republicii Cehe cu cele ale afacerii sale.

Babis încă se confruntă cu suspiciuni de fraudă cu subvenții europene în 2007, acuzații pe care le neagă, susținând că a fost o campanie de denigrare. Babis s-a confruntat, de asemenea, cu acuzații că ar fi fost agent al poliției secrete comuniste în anii 1980, afirmații pe care le neagă vehement.

Echipa sa guvernamentală are nevoie în continuare de aprobarea lui Pavel, care și-a exprimat rezervele cu privire la alegerea lui Filip Turek, o figură importantă din partidul Vocea Automobiliștilor, pentru portofoliul Mediului. Turek este anchetat pentru violență domestică și viol, în urma unei plângeri depuse de o fostă parteneră.

Turek a făcut, de asemenea, obiectul unei anchete a poliției pentru saluturi naziste, care a fost în cele din urmă abandonată. Presa cehă a publicat, de asemenea, mesaje rasiste și homofobe pe rețelele de socializare atribuite lui Turek.