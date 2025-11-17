Președintele Cehiei amenință că nu-l va numi premier pe miliardarul populist Andrej Babis, deși acesta a câștigat alegerile

Câștigătorul alegerilor parlamentare din Cehia, miliardarul populist Andrej Babis, trebuie să spună public cum va elimina conflictele de interese pe care le-ar avea ca șef al guvernului, înainte să fie numit în funcție, a declarat președintele țării, Petr Pavel. Partidul populist al lui Babis, ANO, a câștigat alegerile din 3-4 octombrie și a făcut deja o coaliție cu alte două partide de extremă dreapta.

Babis a spus că are de gând să se supună legii care reglementează interesele de business în interiorul guvernului, însă nu a precizat cum o va face.

Pavel, un moderat pro-european, pro-NATO și pro-Ucraina, spune că numirea lui Babis fără o declarație clară a modului în care-și va rezolva problemele ar încălca constituția și ar putea duce la o pierdere a fondurilor europene.

După o întâlnire cu președintele Pavel, miercuri, Babis a spus că va studia materialele care i-au fost date, dar nu a spus cum va merge mai departe.

Babis, un politician populist care a mai fost prim-ministru în trecut, este proprietarul a sute de companii, majoritatea în grupul Agrofert – în sectorul agricol, al procesării alimentare, chimicalelor și sănătății din Cehia și alte țări central-europene.

Multe dintre companiile sale sunt beneficiare ale unor subvenții locale și europene.

În timpul primului său mandat de premier, dintre 2017 și 2021, Babis a purtat o serie de lupte juridice și s-a confruntat cu o anchetă europeană de conflict de interese.