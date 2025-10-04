Partidul populistului Andrej Babis câștigă alegerile din Cehia, dar nu va avea majoritate în parlament (rezultate parțiale)

2 minute de citit Publicat la 17:06 04 Oct 2025 Modificat la 17:19 04 Oct 2025

Partidul fostului premieri populist Andrej Babis a câștiagt alegerile legislative în Cehia. Foto: Hepta

Partidul populist fostului premier miliardar Andrej Babis câștigă alegerile legislative din Cehia, fără a obține majoritatea, transmite sâmbătă presa internațională citată de Agerpres.

O estimare realizată de agențiile Stem şi Stem/Mark pentru canalul CNN Prima News arată că formațiunea ANO - Acțiunea cetățenilor nemulțumiți - ar urma să câștige 35,5% din voturi.

După ANO, urmează alianța SPOLU (Împreună) a premierului Petr Fiala, cu 22,4% din voturi.

Proiecțiile indică faptul că şase partide vor obține mandate în parlament, iar coaliția la guvernare nu va avea o majoritate în camera parlamentară inferioară de 200 de locuri.

Anterior, rezultate parțiale ale acestui scrutin care s-a desfășurat pe parcursul a două zile - vineri și sâmbătă - arată că, după numărarea a 10,3% din buletinele de vot, 39,7% din sufragii au mers către ANO, în timp ce SPOLU obținuse 19,1%.

Sondajele au anticipat revenirea lui Babis

Anterior scrutinului, sondajele au anticipat revenirea la putere a miliardarului populist, care nu s-a zgârcit când a venit vorba de a face promisiuni de creștere a salariilor și de stimulare a economiei, concomitent cu reducerea ajutorului pentru Ucraina, după cum a consemnat The Guardian.

Victoria ANO dă, astfel, un impuls taberei populiste și anti-imigrație din Europa.

Revenirea populiștilor are loc după ce populația cehă a resimțit creșteri puternice ale inflației în urma crizei COVID și a impactului provocat de invazia rusă în Ucraina.

Revenirea economică a fost lentă, precedată de una dintre cele mai mari scăderi ale veniturilor reale din Europa.

Acest lucru a afectat popularitatea premierului Petr Fiala și a coaliției sale, SPOLU, alături de aliații liberali, concentrați pe reducerea deficitului bugetar.

Andrej Babis este un aliat al lui Viktor Orbán în grupul Patrioții pentru Europa din Parlamentul European și a adoptat o poziție ambiguă privind ajutorul pentru Ucraina, diferită de cea a guvernului Fiala, care a susținut ferm Kievul după invazia Rusiei în 2022.

Sub guvernul actual, Cehia a oferit, printre primele state, tancuri pentru Ucraina

Deși au contribuit financiar mai puțin decât alții, cehii s-au numărat printre primii care au oferit tancuri și vehicule de luptă Kievului, mobilizând comercianți și oficiali din domeniul Apărării pentru a găsi milioane de obuze de artilerie în toată lume, cu finanțare de la țările occidentale.

Andrej Babis a promis să pună capăt acestui proiect, spunând că vrea ca NATO și UE să gestioneze relația cu Ucraina.

"Nu avem bani nici pentru oamenii noștri. Programul nostru este pentru o viață mai bună a cetățenilor cehi. Nu suntem în Ucraina", a declarat miliardarul cu două zile înainte de alegeri, într-o dezbatere la CNN Prima News.

Deși ANO nu va obține, propabil, majoritatea absolută în parlament, Babis se bazează pe o eventuală alianță cu un partid mai mic, numit Motorists. Nici într-o astfel de perspectivă însă nu este absolut cert că acest politician va reuși să controleze legislativul.

În continuare, speculațiile arată că Babis ar putea avea nevoie de sprijinul unor partide anti-UE și anti-NATO, adică extrema dreaptă SPD și extrema stângă Stacilo!, pentru a-și instala un guvern.

Liderul ANO trebuie să depășească și alte obstacole pentru a deveni premier. Ca proprietar al unui imperiu în domeniul chimiei și al industriei alimentare, trebuie să găsească o modalitate de a respecta legile privind conflictul de interese.

În plus, el se confruntă cu un proces pentru fraudă legat de obținerea unei subvenții UE acum mai bine de 15 ani – acuzații pe care le neagă.