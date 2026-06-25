Ministra Mediului din Suedia a luat cuvântul cu bebeluşul de trei luni în braţe, la o ședință a UE de la Luxemburg: „Nu vreau să aleg!”

Ministrul pentru climă şi mediu din Suedia, Romina Pourmokhtari, într-o ședință a UE din Luxembourg, 25 iunie 2026. Sursa foto: Captură video via European Comission

Ministrul pentru climă şi mediu din Suedia, Romina Pourmokhtari, a participat joi la o reuniune a miniştrilor UE din domeniul său cu un bebeluş de numai trei luni în braţe într-un portbebe, pentru a nu fi nevoită să aleagă între maternitate şi politică, relatează EFE, potrivit Agerpres.



„Nu este atât un mesaj, cât mai degrabă un fapt: nu vreau să fiu nevoită să aleg între a fi o mamă prezentă - pentru că are doar trei luni - şi un ministru prezent”, a declarat Pourmokhtari presei la sosirea la reuniunea de la Luxemburg, cu micuţul adormit în braţe.





Pourmokhtari (30 de ani) a afirmat că, odata ce a devenit mamă, a început să se preocupe de posibilitatea de a îmbina aceste două aspecte şi a descoperit că este posibil, motiv pentru care a decis să-l ia pe micuţ la reuniunea ministerială pe probleme de mediu.

„Sunt fericită dacă pot da un exemplu fără a fi nevoită să aleg”

„Posibilitatea de a face asta era ceva ce voiam să văd şi este posibil, de aceea l-am adus cu mine. Şi sunt fericită dacă pot da un exemplu fără a fi nevoită să aleg între aceste două persoane: o mamă prezentă şi un ministru prezent”, a spus ea.





Referitor la subiectele care fac obiectul acestei reuniuni, titulara Ministerului pentru Climă şi Mediu din Suedia susţine o poziţie ambiţioasă din punct de vedere climatic în privinţa obligaţiilor de reducere a emisiilor de CO2 pentru autoturisme şi furgonete, pe care Comisia Europeană propune să le relaxeze în 2035, eliminând astfel veto-ul de facto asupra motoarelor cu ardere internă.



„Creşterea preţului la petrol este un alt exemplu al vulnerabilităţii noastre atunci când importăm combustibili fosili”, a spus Pourmokhtari, care a subliniat în acelaşi timp că vânzările de maşini electrice „explodează în Europa”.