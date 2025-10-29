Ministrul Apărării din Italia a fost decorat de ambasadoarea României la Roma cu „Emblema de Onoare a Armatei Române”

Ministrul Apărării din Italia, Guido Crosetto a fost decorat de ambasadoarea României Gabriela Dancău cu ocazia Zilei Armatei Române. Sursa foto: difesa.it

Ministrul Apărării din Italia, Guido Crosetto , a primit marţi, la Ambasada României de la Roma, cu ocazia Zilei Armatei Române , din partea ambasadorului Gabriela Dancău, distincția „Emblema de Onoare a Armatei Române”.

Decoraţia a fost acordată în semn de apreciere pentru „sprijinul constant acordat Ministerului Apărării Naționale, precum și pentru contribuția adusă la creșterea prestigiului Armatei Române”, precizează site-ul Ministerului Apărării din Italia.

Cu ocazia acestui eveniment, Guido Crosetto a declarat: „Sunt onorat și bucuros să celebrez astăzi alături de dumneavoastră valoarea și istoria femeilor și bărbaților în uniformă care servesc România și comunitatea internațională cu dăruire și profesionalism. Sunt recunoscător pentru această prestigioasă onoare, pe care o primesc nu pentru mine, ci ca împuternicit: în numele tuturor soldaților italieni care, departe de cei dragi, sunt angajați pe Frontul de Est și pe alte fronturi cu curaj și dăruire. Italia contribuie cu peste 1.300 de militari: suntem prima țară în ceea ce privește angajamentul operațional în NATO . Nu pentru că suntem forțați, ci pentru că suntem convinși. Facem asta și pentru că există țări precum România , un exemplu de națiune prietenă, cu care este ușor să vorbești, să cooperezi și să te simți «pe un singur front». Suntem uniți de relația solidă dintre Forțele noastre Armate și de viziunea strategică comună a țărilor noastre, în apărarea valorilor fundamentale: libertate, securitate și pace .”