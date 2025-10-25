Ministrul german al Economiei, trimis într-un buncăr la Kiev, în timpul atacului soldat cu morți și răniți

Ministrul german al Economiei a trebuit să se adăpostească în buncăr în timpul atacului rus. Foto: Hepta / X@OSINTWarfare

Ministrul german al economiei, Katherina Reiche, a dezvăluit sâmbătă că a trebuit să se adăpostească într-un buncăr în timpul vizitei la Kiev, din cauza atacurilor aeriene ruse lansate de Rusia în cursul nopții, relatează Agerpres, care citează DPA.

Acest nou atac asupra capitalei Ucrainei s-a soldat cu cel puțin doi morți şi 12 răniți, conform unui bilanț actualizat.

Aftermath of the overnight Russian missile strike on Kyiv's Radio Plant. pic.twitter.com/BfL1TgGot8 — OSINTWarfare (@OSINTWarfare) October 25, 2025

"A fost o experiență dureroasă pentru mine şi, din păcate, este o parte tristă a vieții de zi cu zi a ucrainenilor", a declarat ea într-o conferință de presă.

"Acea noapte mi-a arătat încă o dată foarte clar că atacurile Rusiei asupra populației ucrainene au ca scop epuizarea acesteia", a adăugat ministrul german.

Katherina Reiche a sosit în Ucraina vineri în fruntea unei delegații germane pentru o vizită de câteva zile.

Atacurile ruse asupra sistemului energetic ucrainean, cu puțin timp înainte de începerea iernii, reprezintă un pericol, a spus ea la Kiev.

Reiche a promis Ucrainei ajutor pentru a reconstrui infrastructura distrusă în atacuri şi a subliniat că Germania nu va abandona poporul ucrainean.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că Rusia a folosit nouă rachete balistice şi zeci de drone în atacul nocturn asupra capitalei Kiev.

De la începutul anului, Rusia a lansat aproape 770 de rachete balistice şi peste 50 de rachete de croazieră asupra Ucrainei.