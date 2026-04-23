Ministrul leton al Apărării spune că „nu are nicio îndoială” că SUA ar veni în ajutorul aliaților NATO, dacă va fi nevoie

Ministrul leton al Apărării, Andris Spruds, a lândat „relația excelentă” dintre Statele Unite și aliații săi, în ciuda retoricii președintelui Donald Trump și a amenințărilor acestuia privind ieșirea din NATO, scrie Euronews.

Statele Unite și aliații lor din NATO au, „la nivel practic și militar”, o „relație excelentă” și cooperează în mod constant, a declarat Andris Spruds pentru Europe Today, emisiunea matinală principală a Euronews.

„Văd că alianța rămâne puternică, că funcționează după principiul toți pentru unul, unul pentru toți și că este benefică pentru toate statele membre, inclusiv pentru Statele Unite”, a spus Spruds, adăugând că preferă să se concentreze mai mult pe „cooperarea practică” decât pe declarațiile publice denigratoare venite de la Casa Albă.

Ministrul Spruds a afirmat, de asemenea, că „nu are nicio îndoială că SUA ar veni în ajutor” dacă ar fi activată clauza de apărare reciprocă a Alianței, Articolul 5.

Relațiile dintre SUA și ceilalți aliați NATO au atins un minim istoric după revenirea lui Donald Trump la Casa Albă și s-au deteriorat și mai mult pe fondul războiului cu Iranul. Trump a criticat public aliații NATO pentru că au refuzat să vină în ajutorul Statelor Unite în operațiunile sale din Orientul Mijlociu și a amenințat în mod deschis cu retragerea SUA din alianță.

Întrebat dacă războiul cu Iranul riscă să redirecționeze armele și echipamentele militare fabricate în SUA dinspre Ucraina și Europa către Orientul Mijlociu, subminând astfel securitatea europeană, Spruds a recunoscut existența unor „posibile penurii”. „Am putea vedea unele lipsuri, iar unele țări au admis deja că există întârzieri”, a spus Spruds, însă a pus aceste probleme pe seama limitărilor mai ample ale industriei globale de apărare.

Înaintea atacurilor inițiale asupra Iranului, la sfârșitul lunii februarie, SUA au realizat cea mai amplă concentrare de resurse militare în Orientul Mijlociu de la invazia Irakului din 2003, ceea ce a alimentat temerile privind eventuale lipsuri în alte regiuni. Oficiali americani au avertizat unele state europene cu privire la posibile întârzieri în livrarea unor comenzi de armament american deja aprobate, pe fondul presiunii asupra stocurilor. Țările nordice și baltice sunt considerate printre cele mai expuse.

SUA și Europa ar trebui să rezolve „împreună” criza din Ormuz

Spruds a indicat, de asemenea, că în Europa există disponibilitate pentru a contribui la redeschiderea Strâmtorii Ormuz, ruta strategică maritimă care a fost practic închisă în ultimele două luni pe fondul ostilităților din Orientul Mijlociu, declanșând un șoc energetic global.

El a adăugat că Letonia este pregătită să contribuie la eforturile europene comune pentru redeschiderea strâmtorii, odată ce ostilitățile se vor încheia. Franța și Marea Britanie conduc împreună pregătirile pentru o misiune în zonă, în timp ce planificatorii militari NATO lucrează la acest plan.

Deși detaliile acestor planuri sunt puține, oficialii spun că accentul ar urma să fie pus atât pe restabilirea libertății de navigație, cât și pe operațiuni de deminare.

Sprūds a salutat, de asemenea, începerea procesului de deblocare a împrumutului de 90 de miliarde de euro al Uniunii Europene pentru Ucraina și a celui de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Deși împrumutul este „crucial”, el a cerut eforturi europene suplimentare pentru a pune Ucraina într-o poziție de forță.

„Ucraina luptă și războiul nostru. Ucraina ne apără valorile și interesele.”