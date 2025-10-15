Ministrul polonez de Externe a dus în Parlamentul Marii Britanii o dronă iraniană pilotată de Rusia şi doborâtă în Ucraina

Ministrul polonez de Externe a dus în Parlamentul Marii Britanii cu o dronă iraniană pilotată de Rusia şi doborâtă în Ucraina. Sursa foto: Profimedia

Radoslaw Sikorski, ministrul polonez de Externe, s-a dus în Parlamentul Marii Britanii cu o dronă iraniană pilotată de Rusia şi doborâtă în Ucraina pentru a trage un semnal de alarmă în privinţa pericolului dinspre Kremlin cu care se confruntă Europa, informează The Guardian, îndemnând liderii occidentali să mai sprijine Kievul pentru încă 3 ani, cel puţin.

Sikorski a declarat că ar fi „iresponsabil” să nu se construiască apărări precum un „zid al dronelor” pe flancul estic al Europei și a spus că speră că SUA vor furniza rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune Ucrainei pentru atacuri asupra Rusiei.

Sikorski a îndemnat Europa să planifice, de asemenea, să sprijine Ucraina pentru încă trei ani. „Ucrainenii plănuiesc acest război pentru trei ani, ceea ce este prudent”, a spus el. „Și trebuie să-l convingem pe Putin că suntem pregătiți să menținem cursul cel puțin pentru acești trei ani”.

"Dacă Putin crede că suntem pe cale să cedăm, că vom înceta să mai sprijinim Ucraina, ne va aștepta”, a declarat ministrul de externe, adăugând că atunci când Putin va vedea că Ucraina are resursele necesare pentru a-și menține statul și armata în funcțiune datorită sprijinului continuu din partea Occidentului, liderul rus „poate fi obligat să-și schimbe cursul”.

Oficialul polonez a mai afirmat că speră ca președintele american Donald Trump să pună la dispoziția Kievului rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune, fabricate în SUA, pentru a-și consolida atacurile împotriva infrastructurii rusești.

Proiectul "Zidul de Drone" i-a divizat pe liderii europeni

Planul Comisiei Europene de a implementa Drone Wall, un "zid al dronelor" la granița de est a Uniunii, s-a confruntat cu o realitate dură la Copenhaga, şi anume cu opoziția statelor membre ale UE care nu au graniță cu Rusia. Deşi președintele Consiliului European, Antonio Costa, a declarat că "liderii au sprijinit pe scară largă proiectele emblematice inițiale care vor consolida securitatea Europei, inclusiv Zidul European al Dronelor și Sistemul de Observație a Flancului Estic", nu toţi membrii au fost convinşi.

Țările sud-europene susțin că investițiile în astfel de planuri de apărare ar trebui să beneficieze toate statele membre și nu doar flancul estic al UE.

Franţa şi Germania, două puteri militare din NATO, sunt sceptice cu privirea la implementarea proiectului Drone Wall. Președintele francez Emmanuel Macron nu a fost convins de idee.

„Sunt precaut în privința unor astfel de termeni. Lucrurile sunt puțin mai sofisticate și complexe”, a declarat Macron reporterilor pe 1 octombrie. „În realitate, trebuie să avem sisteme avansate de avertizare pentru a anticipa mai bine amenințările, trebuie să descurajăm cu capacități europene de foc la distanță lungă și trebuie să avem mai multe sisteme de apărare sol-aer și de contracarare a dronelor”, a spus el.