Proiectul "Zidul de Drone" i-a divizat pe liderii europeni. Două puteri militare din NATO sunt sceptice că ideea ar fi oportună

UE își propune să pună la punct o rețea anti-drone în 12 luni. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Planul Comisiei Europene de a implementa Drone Wall, un "zid al dronelor" la granița de est a Uniunii, s-a confruntat cu o realitate dură la Copenhaga, şi anume cu opoziția statelor membre ale UE care nu au graniță cu Rusia. Deşi președintele Consiliului European, Antonio Costa, a declarat că "liderii au sprijinit pe scară largă proiectele emblematice inițiale care vor consolida securitatea Europei, inclusiv Zidul European al Dronelor și Sistemul de Observație a Flancului Estic", nu toţi membrii au fost convinşi, notează Kiev Independent.

Țările sud-europene susțin că investițiile în astfel de planuri de apărare ar trebui să beneficieze toate statele membre și nu doar flancul estic al UE.

Franţa şi Germania, două puteri militare din NATO, sunt sceptice cu privirea la implementarea proiectului Drone Wall. Președintele francez Emmanuel Macron nu a fost convins de idee.

„Sunt precaut în privința unor astfel de termeni. Lucrurile sunt puțin mai sofisticate și complexe”, a declarat Macron reporterilor pe 1 octombrie. „În realitate, trebuie să avem sisteme avansate de avertizare pentru a anticipa mai bine amenințările, trebuie să descurajăm cu capacități europene de foc la distanță lungă și trebuie să avem mai multe sisteme de apărare sol-aer și de contracarare a dronelor”, a spus el.

Iar ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a spus la începutul săptămânii că există alte priorităţi în UE şi în NATO. „Apărarea împotriva dronelor, desigur, dar nu printr-un zid al dronelor”, a afirmat acesta la Forumul de Securitate de la Varșovia.

Boris Pistorius a mai avertizat că dezvoltarea unui zid al dronelor ar putea dura cel puțin trei sau patru ani.

CNN: Ce este şi cum va funcţiona "Drone Wall"

Inițiativa „zidul dronelor” nu ar fi un zid fizic, ci o rețea stratificată de sisteme de detectare și interceptare, bazându-se pe capacitățile anti-drone ale fiecărui membru al UE.

Comisia, alături de Uniunea Europeană, lucrează la elaborarea unei „Foi de parcurs pentru pregătirea de apărare”, a declarat o sursă pentru CNN. Foaia de parcurs va include patru proiecte de apărare, inclusiv zidul împotriva dronelor.

Ideea a fost anunțată în contextul în care mai multe țări europene au raportat incursiuni în spațiul lor aerian, majoritatea îndreptând degetul spre Rusia. Kremlinul neagă implicarea.

Deși un zid cu drone ar putea într-adevăr ajuta la acoperirea „găurii căscate” prezente în prezent în apărarea aeriană a NATO, conceptul său nu este neapărat nou, a declarat miercuri pentru CNN Rafael Loss, cercetător în politici publice în apărare, securitate și tehnologie la think tank-ul European Council on External Relations.