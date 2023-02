Un model de pe OnlyFans susține că a ajuns în scaun cu rotile pentru că a folosit telefonul în exces

Un model de pe platforma pentru adulți OnlyFans a ajuns imobilizată la pat din cauza amețelilor severe care, spune ea, ar fi fost cauzate de utilizarea excesivă a telefonului mobil.

Fenella Fox din Worcester, Marea Britanie, în vârstă de 29, de ani crede că a dezvoltat amețeli severe după ce și-a folosit prea mult telefonul, acest obicei lăsând-o imobilizată la pat și având nevoie de un scaun cu rotile.

Tânăra folosea tableta sau telefonul până la 14 ore pe zi, pentru a-și administra contul de OnlyFans, și susține că, în cele din urmă, a ajuns să nu mai poată merge.

Aceasta a început inițial să aibă dureri de cap și de gât și a ajuns să se culce devreme pentru a face față durerii.

Ea s-a mutat în Portugalia și simptomele ei s-au agravat constant, atingând punctul culminant în noiembrie 2021.

"Am început să am amețeli. Îmi amintesc că odată mă întorceam pe jos după ce fusesem la cumpărături și am crezut că e o insolație sau ceva de genul acesta. Pur și simplu nu mă simțeam bine", a declarat ea pentru Mirror.

"A trebuit să mă așez pe marginea drumului, unde era puțină umbră, gândindu-mă că trebuie să rezist".

La o săptămână de la acest incident, simptomele au revenit.

"Simțeam că nu pot să merg cum trebuie, mă simțeam foarte rău. Amețită și totul era cam distorsionat. Îmi este greu să explic", a spus ea.

"Stăteam în pat, dădeam scroll pe telefon. Mi-am dat seama că starea mea se înrăutățește. Nu am știut că telefonul meu este cauza, am crezut că am luat un microb sau un virus", povestește femeia.