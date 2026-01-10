Moment stânjenitor la Casa Albă: Trump a citit cu voce tare un mesaj confidențial primit de la Rubio. Secretarul de stat a rămas blocat

Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, i-a înmânat lui Donald Trump un bilet confidențial în timpul unei întâlniri cu reprezentanți ai industriei petroliere. Doar că Trump a decis, pe neașteptate, să îl citească cu voce tare.

Trump se afla în plin discurs, promițând „un randament foarte frumos” pentru directorii de la Chevron, ConocoPhillips, Exxon, Halliburton, Valero și Marathon, în schimbul unei investiții de 100 de miliarde de dolari pentru refacerea sectorului energetic din Venezuela, când a fost brusc distras de o bucățică de hârtie primită de la Rubio.

„O să vă meargă tuturor foarte bine. Marco tocmai mi-a dat un bilet. «Întoarce-te la Chevron, vor să discute ceva»”, a citit Trump, întorcându-se spre vicepreședintele Chevron, Mark Nelson. „Hai, mă întorc la Chevron, Mark”.

Vizibil surprins, Rubio a schițat un zâmbet stânjenit, în timp ce Trump l-a bătut pe umăr. „Mulțumesc, Marco”, a spus președintele.

„Era vreo întrebare, domnule președinte?”, a întrebat Nelson.

„Da, hai, Marco, ce vrei să spui aici?”, a continuat Trump, uitându-se din nou pe bilet.

?Trump put Rubio in an awkward spot by reading his note out loud



U.S. Secretary of State Marco Rubio handed Donald Trump a confidential note during a meeting with representatives of the oil industry. But Trump suddenly decided to read it out loud.



“Go back to Chevron. They… pic.twitter.com/8LhIcJdt2c — NEXTA (@nexta_tv) January 10, 2026

Secretarul Energiei, Chris Wright, a intervenit pentru a detensiona momentul. „Mark, dacă ne puteți face un update despre operațiunile din teren, aprobările necesare și ce ați putea realiza în următoarele 12-18 luni, să ne oferiți puțin context din teren”, a spus el.

Nelson a început apoi să descrie operațiunile Chevron din Venezuela. Chevron este în prezent singura companie petrolieră care operează în această țară, în cadrul unui parteneriat cu compania de stat Petróleos de Venezuela. Chris Wright a declarat miercuri pentru CNBC că administrația Trump primește „actualizări zilnice” de la Chevron și colaborează îndeaproape pentru a „permite extinderea acestui model”.