Momente de groază la bordul unui avion: 17 pasageri au fost răniți în urma unor turbulențe severe, în India

Panică, duminică seara, la bordul unui zbor al companiei aeriene low cost SpiceJet, care a plecat din Mumbai și s-a îndreptat spre Durgapur, India. Aeronava, un Boeing 737 care transporta 200 de persoane, a fost lovită de turbulențe severe în timpul aterizării.

Cel puțin 17 persoane au fost rănite, dintre care două grav. Videoclipurile postate pe rețelele de socializare arată panica de la bord și devastarea din interiorul cabinei.

India's aviation regulator DGCA announced that it is carrying out an inspection of the entire #SpiceJet aircraft fleet after its Mumbai-#Durgapur plane ran into a severe turbulence leading to injuries to 17 people, two of whom were in ICU. pic.twitter.com/bv0jxmanG1