Momentul cutremurului puternic din Turcia, surprins în direct la TV

Un cutremur puternic, cu magnitudinea de 6,2, a lovit, miercuri, Turcia. Seismul, care a fost resimțit și în România, a fost surprins în direct la televiziunile din Turcia. De asemenea, locuitorii din Istanbul au ieșit îngrijorați pe străzile orașului după seism.

Pe rețelele sociale au fost publicate imagini surprinse în timpul cutremurului puternic resimțit și în România. În Turcia, seismul cu magnitudinea 6,2 a fost resimțit puternic în Istanbul.

Într-un videoclip publicat pe rețeaua socială X, poate fi observat momentul în care platourile de la televiziunea CNN Turk încep să se miște, iar prezentatoarea este vizibil speriată.

CNN Turk's broadcast during the 6.2 earthquake in Istanbul, Türkiye. pic.twitter.com/sm0l7TB1zz