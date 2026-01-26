Momentul în care fanii lui Bolsonaro sunt loviți de fulger, la un miting: Aproape 100 de răniți, unii în stare gravă

1 minut de citit Publicat la 07:20 26 Ian 2026 Modificat la 07:21 26 Ian 2026

Un fulger puternic a lovit un protest organizat de fanii lui Bolsonaro. Foto: X/ Noe Barral Grigera & Flavio Bolsonaro

Un fulger a lovit lângă un miting al susţinătorilor fostului preşedinte de extremă dreapta Jair Bolsonaro, duminică, la Brasilia, făcând 89 de răniţi, scrie AFP, preluată de Agerpres.

Mii de manifestanţi s-au adunat pe o ploaie torenţială în jurul unei pieţe din capitala braziliană pentru a-l susţine pe Bolsonaro, condamnat la 27 de ani de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat şi deţinut într-un centru penitenciar la periferia oraşului.

Mulţimea adunată în apropierea Pieţei Cruzeiro a fost brusc speriată de o străfulgerare de lumină şi de un zgomot asurzitor, conform unei înregistrări video difuzate de media locale şi de pe reţelele sociale.

Momento en que cae un rayo en la Plaza do Cruzeiro mientras manifestantes pedian por la libertad de Bolsonaro en Brasil. pic.twitter.com/CTwSthxqlg — Noe Barral Grigera (@nbg__) January 26, 2026

Pompierii au indicat într-un comunicat trimis AFP că 89 de persoane au primit îngrijiri la faţa locului în urma incidentului. Dintre acestea, 47 au fost transportate la spital, 11 necesitând "îngrijiri medicale majore".

Marşul de duminică a fost organizat de influencerul şi deputat Nikolas Ferreira pentru a reclama "amnistie" pentru Bolsonaro.

?? | Los medios no te lo muestran: Manifestación histórica en Brasil encabezada por el diputado Nikolas Ferreira. Miles de brasileños se unieron por la libertad de los presos políticos (incluyendo a Jair Bolsonaro) y por el fin del régimen de Lula y de su Corte Suprema. pic.twitter.com/fEBFHRz2lY — Maria Laura Assis (@MLauraAssis) January 25, 2026

Fostul preşedinte în vârstă de 70 de ani este încarcerat în complexul penitenciar Papuda la Brasilia. El suferă de probleme grave de sănătate, în special din cauza unui atac cu cuţitul suferit în 2018, în plină campanie electorală, care a necesitat mai multe intervenţii chirurgicale complicate.