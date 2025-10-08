Momentul în care mașina președintelui Ecuadorului e atacată de sute de persoane. Au fost găsite inclusiv urme de gloanțe

Coloana oficială a președintelui Ecuadorului a fost atacată de protestatari. Maşina în care se afla Daniel Noboa a fost lovit cu pietre, iar un ministru a atras atenţia că unele urme descoperite pe vehicul erau chiar de gloanţe. Atacul a avut loc în contextul unor proteste ale indigenilor împotriva guvernului.
Cinci persoane au fost reținute în Ecuador, după o presupusă tentativă de asasinat asupra președintelui Daniel Noboa, a anunțat guvernul de la Quito, scrie BBC.
Potrivit ministrului energiei și mediului, aproximativ 500 de persoane au aruncat cu pietre în mașina șefului statului, iar vehiculul prezidențial prezenta „urme de gloanțe”. Noboa nu a fost rănit în atac. Un videoclip transmis BBC de către biroul președintelui arată protestatari aruncând cu pietre într-o mașină, iar pe unul dintre geamuri pot fi observate trei găuri mici. BBC nu a putut confirma în mod independent dacă au fost trase focuri de armă.
Conaie, cea mai mare organizație indigenă din Ecuador, care a condus o grevă generală la nivel național, a declarat că „cinci dintre membrii noștri au fost arestați arbitrar”. Biroul președintelui a precizat că persoanele reținute vor fi acuzate de terorism și tentativă de asasinat.
Țara sud-americană este zguduită de peste două săptămâni de proteste violente și confruntări de stradă. Totul a început după ce Confederația Naționalităților Indigene din Ecuador (Conaie) a declarat grevă generală, în semn de protest față de decizia guvernului de a elimina subvențiile pentru motorină. Organizația a coordonat marșuri și blocaje rutiere în mai multe regiuni ale țării.
Guvernul a apărat decizia de a elimina subvenția, susținând că aceasta va economisi 1,1 miliarde de dolari anual, bani care vor fi redirecționați către fermierii mici și lucrătorii din sectorul transporturilor.
Săptămâna trecută, un convoi prezidențial a fost, de asemenea, atacat de protestatari. Noboa călătorea împreună cu diplomați de rang înalt din ONU, Uniunea Europeană, Italia și Vatican, în timp ce livra ajutoare comunităților afectate în timpul grevei naționale. Președintele a publicat pe rețelele sociale fotografii cu parbrize și geamuri sparte ale vehiculelor din escortă.
Mai mulți membri ai forțelor armate au fost răniți în timpul violențelor, iar Conaie a anunțat că o persoană a fost ucisă.
Organizația indigenă a acuzat guvernul de arestări arbitrare și de o reprimare violentă a protestelor, în timp ce autoritățile au calificat acțiunile grupului drept „criminale”.
Conaie are o lungă istorie de confruntări cu autoritățile din Ecuador — organizația a condus mișcările de stradă care au dus la răsturnarea a trei președinți între 1997 și 2005.