Momentul în care polițiști francezi sunt atacați de migranți a fost surprins pe cameră, în timpul unei intervenții pe Canalul Mânecii

sursa: captură Video Border Security Command

Imagini video au surprins un moment tensionat pe coasta de nord a Franței: polițiști atacați de migranți în timp ce încercau să oprească lansarea unei ambarcațiuni care urma să traverseze Canalul Mânecii spre Marea Britanie, relatează Agerpres.

În filmare se văd migranți echipați cu veste de salvare care aruncă cu obiecte spre agenți pentru a-i ține departe de barca lor pneumatică. Polițiștii au ripostat cu spray lacrimogen, iar apoi au tăiat barca cu un cuțit, scoțând-o din uz.

Footage released by the UK's Border Security Command shows migrants clashing with police on a beach in northern France, with an officer slashing a small boat with a knife.



Sky's @joncraig looks at the context behind the incident.



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Forțele de ordine care patrulează plajele din nordul Franței au devenit tot mai active în ultimele luni în blocarea tentativelor de traversare. De la intrarea în vigoare a noului acord dintre Londra și Paris, patrulele au împiedicat 185 de „evenimente de traversare cu ambarcațiuni mici” în doar trei luni. Acordul vizează oprirea bărcilor, confiscarea echipamentelor – inclusiv ambarcațiuni, motoare și veste de salvare – și arestarea traficanților.

De la semnarea înțelegerii, în aprilie, pe plajele franceze au fost desfășurate efective suplimentare de poliție, inclusiv o echipă antirevoltă de 50 de oameni. Intervențiile au avut loc atât pe plaje, cât și pe mare, potrivit Ministerului de Interne britanic.

În paralel, traficanții par să-și fi ajustat tactica, îmbarcând tot mai mulți oameni într-o singură barcă. La începutul lunii, un număr record de 230 de persoane s-au înghesuit într-o singură ambarcațiune.

Autoritățile insistă, în schimb, că numărul traversărilor reușite scade. De la începutul anului, 15.897 de migranți au trecut Canalul Mânecii – cu 43% mai puțini decât în aceeași perioadă a anului trecut și cu 18% sub nivelul din 2024.

Subiectul rămâne unul politic sensibil. Partidul antiimigrație Reform UK a propus folosirea Marinei Regale pentru a intercepta migranții și a-i transporta înapoi în Franța sau Belgia, prezentând ideea drept un răspuns umanitar.

Franța a respins însă planul, avertizând că acesta „ar fi o încălcare a suveranității franceze, precum și o încălcare a dreptului maritim și a dreptului internațional”.

Ministrul britanic de interne, Shabana Mahmood, susține că înțelegerea cu Parisul dă deja roade.

„Noul nostru acord cu Franța are deja un impact real, oprind traversările înainte ca acestea să se întâmple și anihilând bandele criminale din spatele lor”, spune acesta.

„Traficanții de persoane nu ar trebui să aibă nicio îndoială că le distrugem operațiunile, le confiscăm echipamentele și le distrugem definitiv modelul de afaceri. Prin colaborarea noastră cu Franța, am oprit peste 47.000 de tentative de traversare cu ambarcațiuni mici de la alegeri și nu vom renunța”, a mai declarat ministrul.