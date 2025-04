Momentul în care un pilot ucrainean doboară o dronă rusească: "Am simțit bucurie pură"

O filmare cu un pilot de vânătoare ucrainean care doboară o dronă rusească în timp ce este într-un MiG-29 a făcut înconjurul lumii. Totodată, a stârnit un val de reacţii. Într-un interviu, oferit după acest episod derulat în aer, pilotul a mărturisit că a simţit o bucurie pură în momentele în care a realizat că drona distrusă nu a rănit pe nimeni de pe teritorul Ucrainei. În plus, autorităţile din Ucraina au anunţat marţi evacuarea obligatorie a familiilor cu copii, aflate în sate din regiunea Dnipropetrovsk.

Oficialii din cadrul Comandamentului Aerian "Vest" al Forțelor Aeriene ale Ucrainei a împărtășit un nou videoclip pe social media. În imagini apare momentul în care un un pilot de vânătoare ucrainean pe un avion MiG-29 distruge o dronă rusească Shahed, aflată la mare altitudine.

Pilotul brigăzii de aviație tactică a Comandamentului aerian "Vest", cu porecla Denfix, are misiunea de a intercepta și distruge rachete de croazieră și drone rusești, conform portalului de știri Ukraine World, care a publicat înregistrarea pe rețeaua X.

