Moneda de 1 dolar cu chipul lui Trump a fost lansată în SUA. Printre exemplarele obișnuite au fost strecurate și unele speciale

2 minute de citit Publicat la 21:20 02 Sep 2026 Modificat la 21:20 02 Sep 2026

Monetăria Statelor Unite a lansat moneda de 1 dolar din 2026 cu chipul lui Donald Trump. Foto: Profimedia Images

Monetăria Statelor Unite a lansat moneda de 1 dolar din 2026 cu chipul lui Donald Trump, o premieră pentru un președinte american aflat în funcție pe o monedă destinată circulației obișnuite. Instituția spune că primele exemplare au intrat deja în circulație, iar colecționarii le pot cumpăra și în role sau pungi.

US Mint a confirmat joi lansarea „dolarului auriu” cu portretul lui Donald Trump și i-a îndemnat pe americani să fie atenți la monedele pe care le primesc ca rest. Pentru colecționari, piesele sunt disponibile în role și pungi vândute exclusiv prin canalele oficiale ale Monetăriei, scrie Euronews.

O rolă cu 25 de monede costă 61 de dolari, iar o pungă cu 100 de monede este vândută cu 154,50 de dolari.

Available for purchase today at 12PM ET: 2026 President Donald J. Trump $1 Coin. These coins are also in circulation, so check your pocket change. Collect them today! #CoinCollecting #America250https://t.co/g4eJes21ER pic.twitter.com/4OqkQ2sa9W — United States Mint (@usmint) September 2, 2026

În practică, însă, găsirea unei astfel de monede în restul primit la cumpărături ar putea dura. Monedele de 1 dolar circulă mult mai rar în Statele Unite decât bancnotele cu aceeași valoare.

Colecționarii mai au un detaliu rar de urmărit. US Mint a bătut pe 4 iulie 250.000 de monede care poartă un marcaj special „July 4th”. Acestea au fost amestecate printre rolele și pungile puse în vânzare.

Deși are o culoare aurie, moneda nu conține aur. Este realizată în proporție de 88,5% din cupru, alături de cantități mai mici de zinc, mangan și nichel.

Moneda a fost produsă la Philadelphia și nu poartă marcajul unei monetării.

Portretul de pe avers a fost realizat de gravorul-șef Joseph Menna, după o fotografie oficială a Casei Albe. Trump este reprezentat aproape din față, iar deasupra și în jurul portretului apar inscripțiile „LIBERTY”, „IN GOD WE TRUST” și anii 1776–2026.

Pe revers apare sigiliul prezidențial, sculptat inițial de fostul gravor-șef Frank Gasparro. Pe scutul vulturului a fost adăugat numărul 250, pentru a marca împlinirea a 250 de ani de la independența Statelor Unite.

Există totuși un precedent, chiar dacă nu este identic

Calvin Coolidge a apărut în 1926, alături de George Washington, pe o monedă de jumătate de dolar emisă pentru aniversarea a 150 de ani de la independența SUA. El a devenit astfel primul președinte american în viață reprezentat pe o monedă.

Diferența este că piesa din 1926 era una comemorativă, nu o monedă destinată circulației obișnuite. Din acest motiv, apariția lui Trump pe moneda de 1 dolar a provocat și discuții legate de baza legală a deciziei.

Legislația americană interzice, în general, folosirea portretelor persoanelor în viață pe monede. Administrația s-a bazat însă pe Circulating Collectible Coin Redesign Act, o lege adoptată în 2020 și semnată chiar de Trump în timpul primului său mandat. Actul permite emiterea în 2026 a unor monede de 1 dolar cu imagini și simboluri legate de aniversarea a 250 de ani a Statelor Unite.

Și procesul prin care a fost ales designul a atras critici

Comisia pentru Arte Frumoase a SUA recomandase ca Trump să fie reprezentat din profil și propusese un alt desen al vulturului, însă niciuna dintre variante nu a fost aleasă.

În același timp, Citizens Coinage Advisory Committee, organismul care analizează în mod obișnuit designurile propuse pentru monedele americane, a refuzat să ia în discuție această variantă.