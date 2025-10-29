Moscova şi-a închis 3 din cele 4 aeroporturi, după atacuri cu drone ucrainene. Kievul a ţintit şi o zonă industrială din Stavropol

Moscova şi-a închis 3 din cele 4 aeroporturi, după atacuri cu drone ucrainene. Kievul a ţintit şi o zonă industrială din Stavropol. Foto: Facebook/Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei

Ucraina a trimis drone spre Moscova pentru a treia noapte consecutiv, închizând aeroporturi, au anunțat autoritățile ruse. Rosaviatsiya, organismul de supraveghere a transportului aerian, a declarat că zborurile aeroporturilor Șeremetievo, Domodedovo și Jukovsky din Moscova au fost oprite sau restricționate. De asemenea, atacul ucrainean a vizat şi o zonă industrială din sudul țării, în regiunea Stavropol, conform The Guardian.

În ultimele două nopți, Ministerul Apărării din Rusia a declarat că 35 de drone ucrainene au fost distruse deasupra regiunii Moscova.

Ucraina susține că atacurile sale cu drone de lungă durată din ultimele luni asupra Moscovei și a altor regiuni rusești au ca scop lovirea activelor militare și industriale, deteriorarea economiei de război a Rusiei și aducerea conflictului în centrul atenției rușilor.

Ucraina a lansat, de asemenea, mai multe drone care au vizat zona industrială Budyonnovsk din regiunea Stavropol din Rusia, a declarat guvernatorul acesteia, Vladimir Vladimirov. Dronele Kievului au vizat o fabrică petrochimică și de materiale plastice, unde au izbucnit incendii.

Raport ONU: Rusia comite crime de război în Herson, Nikolaev și Dnipropetrovsk

Atacurile cu drone ale Rusiei asupra civililor din sud-estul Ucrainei reprezintă crime împotriva umanității și crime de război, a stabilit o comisie pentru drepturile omului din cadrul ONU. Într-un raport publicat săptămâna aceasta, comisia a arătat că forțele ruse, care acționează sub un comandament centralizat, au folosit în mod sistematic drone pentru a „viza intenționat civili și obiective civile, provocând victime și distrugeri”, relatează The Guardian.

Ucrainenii descriu un adevărat război psihologic împotriva lor, trăiesc în teroare zi de zi cu ochii pe cer de teamă că o nouă dronă îi va lovi. Nu au liniște nici noaptea: „te duci la culcare fără să știi dacă vei fi ucis, dacă te mai trezești”, spune o localnică din Herson.

Raportul a fost întocmit de Comisia Internațională Independentă de Anchetă a ONU privind Ucraina, un organism independent care a trimis rezultatele anchetei sale înapoi către Națiunile Unite.

Cel mai recent raport s-a concentrat pe trei regiuni ale Ucrainei – Herson, Nikolaev și Dnipropetrovsk – aflate în apropierea liniei frontului, unde atacurile cu drone s-au intensificat în ultimul an.