Moscova vrea să se retragă din acordul cu SUA privind plutoniul nuclear, după ce ruşii au anunţat că "impulsul” pentru pace s-a epuizat

Legislatorii ruși au votat pentru abandonarea unui tratat cu SUA privind eliminarea plutoniului de uz militar, în contextul în care Moscova a declarat că impulsul generat de summitul din Alaska dintre Donald Trump și Vladimir Putin s-a epuizat, potrivit Bloomberg.

Duma de Stat, camera inferioară a parlamentului, a adoptat miercuri proiectul de lege de retragere din Acordul privind gestionarea și eliminarea plutoniului. Camera superioară trebuie, de asemenea, să voteze asupra acestei chestiuni înainte ca legislația să fie trimisă președintelui Putin pentru promulgare.

Acțiunea este în mare parte simbolică, deoarece Putin suspendase deja participarea Rusiei la acord în 2016, acuzând SUA că a întreprins acțiuni „neprietenoase” care au amenințat stabilitatea strategică.

Moscova amenință Ucraina și aliații

Ministrul adjunct de externe rus, Serghei Riabkov, a declarat că „impulsul puternic” pentru găsirea unei soluții de pace în Ucraina, care s-a acumulat după întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin în Alaska, s-a „epuizat în mare măsură” și a dat vina pe aliații europeni ai Kievului pentru acest eșec.

„Din păcate, trebuie recunoscut faptul că impulsul puternic de la Anchorage pentru ajungerea la acorduri a fost în mare parte epuizat, datorită eforturilor oponenților și susținătorilor «războiului până la ultimul ucrainean» - în principal în rândul europenilor”, a declarat Riabkov în Duma de Stat a Rusiei, conform agenției oficiale de știri Tass.

„Acesta este rezultatul acțiunilor distructive în principal ale europenilor, despre care vorbim deschis și direct”, a mai spus Riabkov.

Tensiunile dintre Rusia și țările NATO, în special cele din Europa, au escaladat din cauza unei serii de presupuse încălcări ale spațiului aerian de către drone și avioane militare rusești . Kremlinul a declarat că acuzațiile nu au dovezi, dar NATO susține că Rusia încearcă să provoace și să testeze alianța defensivă condusă de SUA.