"Mulțumesc America, mulțumesc pentru sprijin". Prima reacţie a lui Zelenski după ce a fost dat afară de la Casa Albă

Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelesnki, a fost dat afară din Biroul Oval după o ceartă în toată regula cu Preşedintele Donald Trump şi vicepreşedintele J.D. Vance. Zelenski nu a mai semnat acordul de pământuri rare, iar Donald Trump a postat un mesaj pe reţeaua sa socială că "se poate întoarce când vrea pace".

"Mulțumesc America, mulțumesc pentru sprijin, mulțumesc pentru această vizită. Multumesc lui Donald Trump, Congresului și poporului american. Ucraina are nevoie de pace justă și durabilă și lucrăm exact pentru asta", este mesajul transmis de Volodimir Zelenski după cearta din Biroul Oval.

Thank you America, thank you for your support, thank you for this visit. Thank you @POTUS, Congress, and the American people.

Ukraine needs just and lasting peace, and we are working exactly for that.